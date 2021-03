Hejnová o mentorce Fuchsové (†55): Netušila jsem, že je to až tak špatné

Na tuhle noc nebude Zuzana Hejnová dobře vzpomínat. V neděli večer se totiž dozvěděla o odchodu dobré duše Heleny Fuchsové. „Totálně mě to sejmulo. Dozvěděla jsem se to včera večer, nemohla jsem vůbec spát,“ líčila Hejnová.

Tušila jste, že je to s Helenou až takhle zlé?

„Věděla jsem o tom, podle mě to trvalo tak rok a půl určitě. Mezitím jsme se viděly, občas jsme si napsaly. Já jsem netušila, že je to až takhle špatné. Helča byla pořád strašně pozitivní a veselá, vůbec nedávala najevo, že je to takhle špatný. Asi o tom nechtěla vůbec mluvit, trápit lidi okolo.“

To k ní přesně sedí, že? Byla zvyklá lidem naopak dávat energii…

„Rozhodně, i z toho důvodu byla mezi lidmi hrozně oblíbená. Ona byla tak pozitivní člověk, který rozdával takovou radost a hroznou sílu… Ona by se úplně rozdala, pomáhala lidem kolem sebe, i to ji ve finále skolilo, že jí nezbyla síla pro sebe.“

Vám kdysi pomohla jako fyzioterapeutka i mentorka, pak se účastnila i vašich HESU kempů pro mládež a veřejnost, jak jste se daly dohromady?

„Byla jsem zraněná a ona mi čas od času poslala pozitivní zprávu, aby mě povzbudila. Potom napsala, že kdybych chtěla, že se za ní mám stavit. Já jsem se za ní stavila. V roce 2015, když mi to moc nešlo, mi strašně pomohla, přenastavila mi hlavu. I díky ní jsem vyhrála na mistrovství světa v Pekingu. Jsem jí vděčná za spoustu věcí, strašně mi pomáhala, kdykoli si udělala čas, i když toho měla nad hlavu.“

S trenérkou Danou Jandovou jste o ní také často mluvily jako o šamance, dokonce čarodějnici…

(úsměv) „To byla… My jsme říkaly, že je čarodějnice, že nás dokáže začarovat. Ale v pozitivním, používala kyvadlo, do toho vykládala karty, měla knížky. Na soustředěních jsme večer řekly Helče, že bychom chtěly jít čarovat. Ona nám vykládala karty, byla to pro nás změna, vždycky nás to hrozně bavilo. Nejen, že pomáhala s masážemi, fyzioterapií, ale vždycky mi vyčistila hlavu, myšlenky. Je to člověk, který mi v kariéře hodně pomohl.“

Zatímco vy jste zářila od mládežnických let, Fuchsová dlouho běhala při práci a medaile začala sbírat až před třicítkou. Jak hodnotíte, co dokázala?

„To je pravda, ona se k tomu musela dopracovat. Určitě je i na její atletické kariéře vidět, jaká byla bojovnice, jak si za tím hrozně šla, a že si to musela vydřít. V atletice byla hodně nedoceněná, výsledky měla neskutečné, obzvlášť v běhu, kde není snadné se prosadit. Byla pátá na olympiádě na osmistovce, to je neskutečný výsledek, nebyla tak doceněná.“

Jak jako expertka hodnotíte její podařený přechod ze čtvrtky k půlce, kde kromě úspěchu na olympiádě v Sydney získala i bronz na halovém MS v Lisabonu 2001?

„To je samozřejmě neskutečný. Ona byla vždycky hrozně rychlá. Protože měla tak dobrou čtvrtku, mohla běhat dobře i osmistovku. Musela strašně trénovat a makat, aby se z ní půlkařka stala. Je to úplně odlišná disciplína.“

Helena Fuchsová (3. června 1965 – 14. března 2021)

Atletická kariéra: vicemistryně Evropy na 400 metrů (1998), 2. na HMS na 4x400 metrů (1995), 3. na HMS na 400 metrů (1997) a 800 metrů (2001), 3. na HME na 400 metrů (1998 a 2000)

Další kariéra: Na VOŠ Palestra vystudovala obory manager sportu a sportovně kondiční specialista, na FTVS získala trenérskou první třídu. Pracovala jako fyzioterapeutka či kondiční trenérka se Zuzanou Hejnovou, hokejisty Sparty i Slavie, či tenistkou Kateřinou Siniakovou

