Neuvěřitelnou kauzou žije italský volejbal. Sličná brunetka Lara Lugliová (41) čelí obvinění svého bývalého klubu Volley Maniago Pordenone, že porušila smlouvu. K tomu prý došlo, když během sezóny 2018/19 otěhotněla, aniž by při podpisu smlouvy klub předem varovala.

Lara, která v té době byla kapitánkou týmu, byla vyhozena v březnu 2019. Stalo se tak na základě toho, že svému zaměstnavateli sdělila, že je těhotná. O měsíc později o své dítě tragicky přišla. Klub jí navíc dlužil výplatu za poslední měsíc, který odehrála. Tu ji odmítl vyplatit a nádavkem se s ní začal soudit.

Šílený postup klubu vzbudil velkou vlnu nevole nejen u italské veřejnosti. Obvinění, že v honbě za vyšším platem zatajila své úmysly stát se matkou, považuje Lara za nehorázná. „Když jsem si přečetla obvinění, byla jsem neskutečně naštvaná. Volejbal hraji 25 let, obětovala jsem mu vše a oni to vědí. Nejen že zpochybňují můj profesionalismus, ale také přirovnávají těhotenství ke škodlivému a nedovolenému jednání a to je velmi vážné,“ vyznala se volejbalistka pro britský The Guardian.

Volley Maniago Pordenone se ohradil, že rozhodnutí otěhotnět ovlivnilo zbytek týmu. Do konce sezóny předváděl slabé výkony a dokonce na základě toho přišel o sponzorskou finanční podporu. „Když požadovala zpětně mzdu, museli jsme se začít bránit,“ uvedl prezident klubu Franco Rossato.