Bývalý reprezentant: Nominace U21? Za odměnu. Hráči s formou chybí

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Česká reprezentace do 21 let odehraje všechny své duely na EURO na stadionu Celje • Twitter

Ač není volbou trenéra Karla Krečího zaskočen, našel by Petr Nerad hned několik hráčů s lepší aktuální formou, kteří ve finální nominaci české reprezentace do 21 let schází. „Je to nominace za odměnu. Za to, co hráči pro tým odvedli. Kluci jsou spolu dlouho, měli úspěchy i v mladších kategoriích. I od toho je skladba týmu odvozená,“ říká někdejší mládežnický reprezentant v rozhovoru pro iSport Premium.