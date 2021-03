Trenérské řemeslo, to je chůze po minovém poli, na kterém noha nohu mine, ale mina nohu nemine. Nevděk světem vládne a Václav Kotal (68) by mohl vyprávět.

Sparta včera kopala osmifinále MOL Cupu s Ostravou (1:0), tedy soutěže, v níž pod Kotalem loni v červenci triumfovala. Přinesl na Letnou trofej po dlouhých šesti letech, a teď si tam v jeho židli hoví Pavel Vrba (57). Část rudých fans tuhle rošádu koučů před třiačtyřiceti dny neskousla, ovšem to je asi tak všechno, co s tím nadělají. Václav Kotal to ví a je nad věcí.

Trenére, už vás odvolání ze Sparty přebolelo?

„Samozřejmě že mě to v první chvíli mrzelo. Vždyť Klopp prohrál s Liverpoolem šestkrát doma, a zůstal. Ale vážně. Takhle to u nás prostě je. Tak to chodí. Respektuju rozhodnutí vedení klubu a tím bych to uzavřel. Sparťan jsem a sparťanem zůstanu, na tom se nic nezmění.“

Vaši bývalí hráči zkusí obhájit pohár bez vás, jsou už ve čtvrtfinále. Jak se teď máte vy, co děláte?

„Co dělám? Nic nedělám. Jsem doma a koukám na fotbal, i když je taková doba, že se zápasy odkládají.“

Ona tahle doba je nepřející nejen pro fotbal, co vaše speditérská firma?

„Víte, já jsem se rozhodl, že už to nechci dělat. Je mi osmašedesát, prostě už to nemám zapotřebí. Tak jsem oznámil společníkovi, že končím, a mám klid.“

Aha, a když jsme u toho, váš syn podniká v Hradci Králové, jak je na tom on?

„Vašek tam má stánek se zmrzlinou a už to chystá na sezonu. Zmrzlinu má dobrou, lidi chodili, takže doufám, že mu to pojede.“

Kotal na Letné

* triumf v MOL Cupu 2020

* dvě výhry 4:1 nad Celtikem Glasgow v Evropské lize

* posun z 9. na 3. příčku ligové tabulky na jaře 2020

* ligová bilance: 19 výher, 5 remíz, 7 proher