Krejčí o nominaci na EURO: Hložek se ještě necítí. A co Bucha se Šulcem?

Je to blízko. Za týden českou jednadvacítku čeká prolog skupinové fáze mistrovství Evropy s Itálií. Nominace je daná od pondělí, ve středu ji trenér Karel Krejčí okomentoval: „Už v kvalifikaci se mi vyplatilo nezmatkovat a sázet na sehrané jádro týmu.“ Mluvil o přetahované kolem Adama Hložka, posunu Davida Zimy do reprezentačního áčka či o tom, proč mají osvědčená jména přednost před aktuální formou.

Úplný ideál? Sestava snů? K tomu má česká nominace pro EURO jednadvacítek daleko. Kouč Karel Krejčí začal nuceným škrtem dvou hvězd: sparťanský ofenzivní klenot Adam Hložek zůstane na Letné a slávistický stoper David Zima s áčkovou reprezentací příští týden rozehraje kvalifikaci na mistrovství světa. „I tak si myslím, že máme tým, který je schopný poprat se o čtvrtfinále,“ vyhlásil Krejčí.

Z čeho jste při skládání nominace vycházel?

„Z toho, že jsem u týmu delší dobu. S některými hráči dělám už víc než tři roky. Už když jsem byl s tímhle týmem ve dvacítce, těžké zápasy v Elite lize mi napovídaly, že bychom mohli být úspěšní i v budoucnosti. To se potvrdilo v kvalifikaci jednadvacítek, kde jsme na sehrané jádro týmu nabalovali hráče, kteří vyskočili v lize. Velkou výhodou je univerzálnost mnoha kluků, kteří jsou schopní zahrát na více postech a ve více rozestaveních, což nám zachránilo kvalifikaci.“

Pojďme ke konkrétním jménům: jak jste se smiřoval s absencemi Adama Hložka a Davida Zimy? S oběma jste v plánech pro EURO počítal.

„Je pravda, že jsem o oba hodně stál a měl jsem několik jednání s kluby i jejich trenéry. Zimova absence je pro nás citelné oslabení, ve druhé polovině kvalifikace pro nás byl stěžejním hráčem. Dařilo se mu i ve Slavii, nezapadl ani v Evropské lize. Kolega Jarda Šilhavý jeho povoláním reagoval na absence ve svojí nominaci. V souvislosti s výpadkem Zimy jsem uvažoval třeba o teplickém Heidenreichovi nebo o Martincovi z Jablonce, ale oba jsou bohužel na marodce. Proto jsem se rozhodl, že nebudu brát dalšího stopera, a v případě potřeby si pomůžeme Láďou Krejčím, který je schopný tenhle post odehrát.“

A případ Hložek?

„U něj se sešla kombinace dvou faktorů: po zranění se ještě necítí a Sparta mu březnový sraz zamítla. Přibrzdila ho i nedávná karanténa týmu a do nominace odehrál jen třicet minut. Měli jsme schůzku, kde se rozhodlo, že Adam ještě není ve stavu, aby s námi za sedm dnů odehrál tři zápasy. Během srazu zůstane v klubu a bude pracovat na tom, aby se vrátil do top formy.“

Ještě k zájmu trenéra Šilhavého o další vaše hráče: musel jste s ním hodně bojovat, abyste si aspoň někoho udržel?

„Jarda ví, že jsme udělali úspěch a postoupili na EURO, ovšem o dalších našich hráčích uvažoval spíš pro případ, že by mu odpadlo víc lidí vinou zranění nebo koronaviru. Víte, snažím se na svoje hráče působit v tom smyslu, že jednadvacítka je bránou do velkého fotbalu, a kluci to vidí podobně. Vědí, že když budou na mistrovství Evropy vidět, můžou si říct o lepší angažmá nebo o posun do reprezentačního áčka. Mají dobře nastavené hlavy a věřím, že udělají maximum pro to, abychom byli ve Slovinsku úspěšní.“

Měl jste při sestavování nominace dilema ve stylu hráči za zásluhy versus hráči s aktuální formou? Třeba bývalý mládežnický reprezentant Petr Nerad vás na iSport.cz kritizoval, že jste některé – hlavně málo vytížené – hráče nominoval za odměnu.

„Doufám, že pokud si to kluci přečetli, že je to namotivuje. Chápu, že je to vaše práce, jenže musíte namixovat tým tak, aby to sedělo. Při každé nominaci je spousta pochybností, ale hlavní zodpovědnost má trenér. Uznávám, že třeba vytížení defenzivního univerzála Denise Granečného není ideální, ale na jeho post zatím nevidím náhradu. Třeba Zmrzlý v Olomouci naskočí jen sem tam a navíc je to předělaný střední záložník, máme s ním nulovou zkušenost. Denisovi konkurence v Emmenu přes zimu vzrostla, ale na reprezentaci většinou přijel dobře připravený a zvládl klíčové zápasy v Chorvatsku a Řecku. Spoléhám na chemii týmu – a Denis v něm má svoje postavení. Pokud dostane šanci, týmu to vždycky vrátí.“

Granečný není sám, kdo hraje málo. Moc prostoru v klubech nedostávají ani útočníci.

„S tím máme problém dlouhodobě. V průběhu kvalifikace jsem to vyřešil posunem Hložka na hrot: cítil jsem, že by to mohl být jeho ideální post, a na podzim to začal hrát i ve Spartě. Ondra Šašinka z Baníku o víkendu dal po dlouhé době gól a počítám u něj s tím, že na reprezentaci pokaždé ožije. Mrzí mě, jak je na tom Drchal v Boleslavi. Vzrostla mu tam konkurence a paběrkuje. Přemýšlel jsem o Chytilovi či Hufovi, ale typologicky to nejsou hráči jako Drchal, který je tahový i brejkový a v kvalifikaci nám dal tři góly. Taky máme slávistu Lingra, s nímž počítám na falešnou devítku.“

Mimochodem, v jakém stavu jsou plzeňští záložníci Pavel Bucha s Pavlem Šulcem? Minulou středu jejich týmu začala karanténa, přitom vy už v pondělí odlétáte do Slovinska.

Tiskový mluvčí týmu Martin Gregor: „Podle našich informací jsou oba zdraví a oba dosud procházejí testy s negativním výsledkem. Jejich karantény končí tak, aby se stihli připojit k týmu těsně před pondělním odletem. Oba by měli být na palubě letadla do Slovinska. Ještě předtím ovšem znovu musejí mít negativní test jako všichni ostatní.“

A co nováčci? Vybral jste tři hráče bez jediného startu za jednadvacítku.

„Matěje Kováře bereme jako třetího gólmana, měl by být jedničkou příští jednadvacítky. Na EURO jsme ho vzali s cílem, abychom ho poznali a pomohl nám tam uspět. Obránce Martina Vitíka jsem sledoval delší dobu a zaujal mě tím, že se v osmnácti prosadil do základu Sparty. Jeho nominaci mi schválil i trenér devatenáctky Suchopárek. A liberecký bek Fukala s námi absolvoval letní kemp, jeho výkony v lize jsou zajímavé. Zvažoval jsem i další jména, ale nakonec jsem nevzal nikoho dalšího i proto, že nám kvůli současné epidemiologické situaci odpadl kemp před turnajem a nebyla by šance kluky poznat. Pořád ale věřím, že na EURO odehrajeme tři slušná utkání a budeme schopní se poprat o čtvrtfinále.“

V nominaci i mezi náhradníky chybí liberecký ofenzivní univerzál Jan Matoušek a krajní obránce či záložník Daniel Souček z Dukly. Ani jeden z nich turnaj nestihne?

„Dan Souček šel s Duklou minulý pátek do karantény a o EURO přijde. Věděl jsem i o absenci Honzy Matouška, který si na konci roku přivodil svalové zranění. Několikrát jsem mu volal a ujišťoval mě, že se na tom snaží pracovat, ovšem jeho stav je takový, že se ještě ani nevrátil do tréninku. Kdyby byl zdravý, nejspíš by ve finální nominaci nechyběl.“

Jednomu z lídrů vašeho týmu Michalu Sadílkovi se teď náramně daří v Liberci, kde ho trenér Pavel Hoftych využívá jako středního záložníka. Na který post s ním počítáte vy? Bude pro vás i na EURO levý obránce?

„Nikdy jsem neřekl, že je Sáďa pro mě levý obránce. Na tomhle postu jsme si s ním pomohli, když jsme potřebovali reagovat na slabší výsledky v kvalifikaci. Pro mě je pořád středový hráč, takhle se s ním o tom pořád bavím. Přemýšlím o tom, že do prvního zápasu půjdeme zase s třemi stopery, ale věřím, že kdyby bylo potřeba, Michal přijme i jinou pozici než ve středu hřiště, kam s ním primárně počítám.“

Pokud byste hráli na dva stopery, vsadil byste na kapitána Matěje Chaluše se sparťanem Ladislavem Krejčím? Takhle spolu hráli už v kvalifikaci.

„Jak jsem zmínil, můžeme vzadu hrát i ve třech. Plechyho (Dominika Plechatého) přibrzdila karanténa Sparty, ale pořád si můžeme pomoct Láďou Krejčím. Myslím, že když hrál na stoperu, pokaždé jsme zvítězili. Bavím se s ním o tom, je připravený.“

Co říkáte na nominace soupeřů?

„Všichni budou silní. Třeba Španělé berou na EURO i borce, kteří už hráli za áčko. Italové taky mají našlapaný kádr a obě země v jednadvacítkách patří k historicky nejúspěšnějším. Hodně dbají na to, aby na mistrovství Evropy jeli v co nejsilnějším složení a uspěli tam. Nepodceňoval bych ani Slovince, kteří sice dva roky nehráli ostrý zápas, ovšem v přípravě dokázali potrápit Němce či Rusy.“

Po víkendové lize se sejdete v neděli večer a už v pondělí odlétáte do Slovinska. Co se dá v extrémně krátkém čase před středečním zápasem s Itálií stihnout?

„Šel jsem se žádostí na Ligovou fotbalovou asociaci, aby nám termínově pomohla, protože třeba Sparta hraje v neděli ve čtyři odpoledne v Budějovicích, ale nic jsem nezmohl. V neděli nás v deset večer čekají testy a v pondělí budeme sedět v letadle, což není ideální příprava na první zápas, který považuju za klíčový. Kluci budou muset rychle přepnout z klubového režimu na reprezentační. První písemnou přípravu na Italy už dostali.“

Ještě k vaší budoucnosti: zůstanete u jednadvacítky i po mistrovství Evropy?

„Momentálně se soustředím na tenhle turnaj, abych odvedl co nejlepší práci. Se svazem se bavíme o další spolupráci, návrh smlouvy tam je. Uvidíme, jak dopadneme na EURO, a pak si povíme, co dál.“