Poborského funkce: svaz, klub, odbory. Čím si znepřátelil Spartu i Slavii?

Ivan Hašek šel v roce 2009 do boje o předsedu a přemluvil svého kamaráda Karla Poborského ke kandidatuře do výkonného výboru. Spolumajitel Českých Budějovic kývl a byl zvolen coby člen za ligu. Určitě se nestal výraznou součástí fotbalové vlády, spíš byl do počtu. Pamětníci říkají, že během jednání výkonného výboru za celé čtyři roky nepromluvil. Význačný počin si ovšem připsal.

Zpátky do kopaček

Výkonný ředitel projektu Regionální akademie FAČR a ředitel oddělení Elitní mládeže

Období 2015–dosud

V létě 2015 se rozbíhal velkolepý projekt, v krajích se postupně otevíraly regionální akademie, kterých je dnes celkem devět – v Plzni, Teplicích, Českých Budějovicích, Jihlavě, Pardubicích, Brně, Olomouci, Ostravě a Karviné. Od začátku je dostal na starost Karel Poborský jako vedoucí a výkonný ředitel. Společně s těmito funkcemi se začal zásadně vzdělávat v oblasti například racionálního stravování, metodiky, aby odborně stačil mládežnickým trenérům.

Vedle toho zpočátku celkem často nazouval kopačky třeba i proto, že pro dospívající hráče bylo terno kopat do balonu s bývalým záložníkem Manchesteru United. Za největší úspěch považuje Poborský prosazení osnov akademií do základních škol. S ohledem na to před časem vyjel i s kvótami v tuzemských profi soutěžích, které by mohly pomoci s prosazováním mladých hráčů v klubech, tenhle nápad zatím nemá žádnou odezvu ani uplatnění.

14–15 - Akademie se zaměřují na rozvoj talentovaných hráčů v kategoriích 14 a 15 let.