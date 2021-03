Ksakru, proč Hložek není v nominaci? Poborský mě potěšil, omluva Baníku

Reprezentační nominace nám začíná bortit koronavirus. Je to k vzteku, máme před sebou start do světové kvalifikace, navíc mládežníci vstoupí do mistrovství Evropy. Čekají nás nesmírně důležité dny, ale mně přijde, že to všichni nechápou. Očekával bych, že kádry nabušíme, že vezmeme nejlepší kluky, aby to mělo logiku. Jenže já ji moc nevidím.