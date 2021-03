Češi řádili! Krejčí zapsal tři asistence, v NHL má 700. bod. Pastrňák 1+1

Krejčí zaznamenal všechny asistence v rozmezí 31. až 45. minuty, kdy Boston odskočil z 1:1 na 4:1. Jubilejní bod získal v přesilové hře přihrávkou na modrou čáru Pastrňákovi, jehož střelu dorazil do sítě Jake DeBrusk. V další gólové situaci přistrčil zkušený český útočník před branku puk Craigu Smithovi a ten pohotově zvýšil.

„Je to skvělý hráč a je jedním z nejchytřejších, s jakými jsem kdy hrál,“ řekl o Krejčím Smith, který přišel do Bostonu před sezonou po devíti letech v Nashvillu. „Umí zpomalit hru, počkat si na vhodný moment pro přihrávku. Vidí i skulinky, kudy puk poslat. To je působivé,“ dodal.

Skóre uzavřel Pastrňák, který po Krejčího přihrávce využil přesilovou hru pět na tři střelou bez přípravy z levého kruhu. České duo pokazilo trenérskou premiéru Dona Granata na lavičce Buffala, prohrálo již potřinácté v řadě. Gólman Daniel Vladař, jenž před dvěma dny debutoval v NHL, zůstal na střídačce Bostonu.

Krejčí má aktuálně na kontě 702 bodů za 208 gólů a 494 přihrávek v 935 utkáních. Čtyřiatřicetiletý centr spojil celou dosavadní kariéru s Bostonem a je osmým hráčem klubové historie, který v dresu Bruins nasbíral sedm set bodů.

„Všichni fanoušci Bostonu vědí, jak je pro tým důležitý, zvláště v play off. Dokazuje to každým rokem,“ uvedl trenér Bruce Cassidy. V této sezoně má Krejčí bilanci 1+15, víc přihrávek z týmu nasbíral jen Brad Marchand. „Potřebujeme od centrů, aby si řídili své lajny a dělá to výborně. Jeho spoluhráči si jen musí najít volné místo a být připraveni na jeho pasy. To je jeho největší přednost. Hra s pukem a čtení hry,“ podotkl kouč.

Philadelphia se oklepala z výprasku 0:9, který utrpěla o den dříve na ledě New York Rangers. V Madison Square Garden inkasovala sedmkrát ve druhé třetině, ale proti Islanders tato pasáž Flyers naopak vyšla a dali v ní tři góly. Voráček zvýšil na 3:0, když v přečíslení tři na dva vystřelil po přihrávce Kevina Hayese bez přípravy z pravého kruhu. Domácí ve třetí třetině vyrovnali, ale druhým gólem v zápase rozhodl v 58. minutě Oscar Lindblom.

Carolina podlehla doma Columbusu 2:3 v prodloužení. Sebastian Aho vstřelil obě branky a otočil ve druhé třetině skóre na 2:1. Finský útočník dal vedoucí trefu v přesilové hře po přihrávce Nečase. Český útočník mohl po vyrovnání rozhodnout v prodloužení, ale neuspěl v sólovém úniku s bekhendovou kličkou. A tak udeřilo na opačné straně. Druhým gólem večera zařídil výhru Blue Jackets obránce Seth Jones.

Chicago prohrálo na ledě Tampy Bay 2:4, přestože od třetí minuty vedlo i díky Kubalíkovi. Český útočník v přesilové hře uvolnil před brankou Mattiase Janmarka, který usměrnil puk do sítě. Obhájce titulu ještě v první třetině otočil, ale hosté v 19. minutě vyrovnali. Další gól padl až v poslední třetině, z úniku se prosadil Ross Colton a výhru zpečetil při power play obránce Victor Hedman.

New Jersey zvítězilo na svém ledě nad Pittsburghem 3:2, Pavel Zacha po zranění z minulého duelu nenastoupil. Domácí vedli v polovině utkání po brance a přihrávce Jacka Hughese již 3:0, čtyřicet střel chytil hráčům Penguins Scott Wedgewood.

Robby Fabbri zajistil hattrickem výhru Detroitu 3:2 nad Dallasem. Hosté byli střelecky aktivnější 40:21, ale až dvěma góly v posledních deseti minutách alespoň zápas zdramatizovali. „Je frustrující, když hrajete dobrý hokej a stejně prohrajete. Nevím, proč se tak stalo. Musíme hrát ale pokračovat v takových výkonech, bojovat a věřit, že se to otočí,“ uvedl Radek Faksa.

Dallas, loňský finalista Stanleyova poháru, je v Centrální divizi až předposlední. Ztrácí osm bodů na poslední příčku do play off, kterou drží Chicago, ale má pět zápasů k dobru.

Buffalo - Boston

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:54. Okposo Hosté: 02:56. McKegg, 29:15. DeBrusk, 38:36. C. Smith, 44:44. Pastrňák Sestavy Domácí: C. Hutton (J. Johansson) – Ristolainen (A), Bryson, C. Miller, Dahlin, Montour, Irwin – S. Reinhart (A), E. Staal, Rieder – T. Thompson, Sheahan, Hall – Mittelstadt, Lazar, Skinner – Okposo (A), Eakin, Olofsson. Hosté: Halák (Vladař) – McAvoy, Grzelcyk, Clifton, J. Zbořil, Kampfer, Ahcan – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), DeBrusk – Steen, Coyle, N. Ritchie – Kuhlman, McKegg, Frederic. Rozhodčí Lee, Blandina – Kovachik, Kelly Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva bez diváků diváků

New Jersey - Pittsburgh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:02. J. Hughes, 28:52. P. K. Subban, 30:19. Zajac Hosté: 39:47. Guentzel, 59:55. Rust Sestavy Domácí: Wedgewood (Dell) – T. Smith, Severson, D. Kulikov, R. Murray, P. K. Subban, Vatanen – A. Johnsson, J. Hughes, Bratt – Wood, M. McLeod, Palmieri – Kuokkanen, Zajac, Šarangovič – N. Gusev, M. Malcev, Bastian. Hosté: Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang, Matheson, Ceci, M. Pettersson, Marino – Guentzel, Crosby, Rust – B. Tanev, Rodrigues, Kapanen – Aston-Reese, Jankowski, Lafferty – Sceviour, Angello, F. Gaudreau. Rozhodčí Hanson, StLaurent – Baker, Alphonso Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 1 800 diváků

Carolina - Columbus

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:51. Aho, 32:20. Aho Hosté: 14:11. S. Jones, 37:50. Stenlund, 64:09. S. Jones Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Reimer) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bean, H. Fleury – Nečas, Aho, Niederreiter – Fast, J. Staal (C), Svečnikov – Foegele, Martinook (A), B. McGinn – Lorentz, Geekie, Paquette. Hosté: Korpisalo (Merzlikins) – S. Jones (A), Werenski, D. Savard, Gavrikov, Del Zotto, Kukan – Laine, N. Foligno (C), Bjorkstrand – Atkinson, Roslovic, Domi – Stenlund, Riley Nash, Jenner (A) – Matteau, MacInnis, Robinson. Rozhodčí L'Ecuyer, McIsaac – Rody, Galloway Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 2 924 diváků

Florida - Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:38. Huberdeau Hosté: 27:25. Järnkrok, 41:17. Järnkrok Sestavy Domácí: Bobrovskij (Driedger) – Ekblad (A), Weegar, Strälman, Yandle, Gudas, Forsling – Verhaeghe, Barkov (C), Marchment – Hörnqvist (A), Wennberg, Huberdeau – Tippett, Luostarinen, Vatrano – Duclair, Lammikko, Acciari. Hosté: Saros (Rinne) – A. Carrier, Ekholm (A), Fabbro, Harpur, Benning, Davies – Tolvanen, Johansen, F. Forsberg (A) – Arvidsson, Mikael Granlund, Järnkrok – Grimaldi, Haula, Cousins – Olivier, Sissons, Trenin. Rozhodčí St. Laurent, Hanson – Baker, Alphonso Stadion BB&T Center, Sunrise

NY Islanders - Philadelphia

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:53. Dal Colle, 53:53. Aho, 54:27. Wahlstrom Hosté: 22:26. Lindblom, 30:04. Giroux, 34:01. Voráček, 57:38. Lindblom Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Leddy, Aho, A. Greene – Eberle, Barzal, Bellows – Josh Bailey (A), B. Nelson (A), Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Dal Colle – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Hosté: Hart (Elliott) – Braun, Provorov, P. Myers, Sanheim, E. Gustafsson, Prosser – Aube-Kubel, Couturier, J. van Riemsdyk (A) – Konecny, K. Hayes, Laughton (A) – Patrick, Giroux, Voráček (C) – Twarynski, Farabee, Lindblom. Rozhodčí Dwyer, MacDougall – MacPherson, Smith Stadion Barclays Center, New York

Tampa Bay - Chicago

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:15. Killorn, 17:00. Gourde, 45:32. Colton, 59:44. Hedman Hosté: 02:10. Janmark, 18:45. D. Strome Sestavy Domácí: Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman, Černák, McDonagh (A), C. Foote, Sergačjov – Cirelli, B. Point, Palát – Stamkos (C), Gourde, Killorn (A) – Coleman, T. Johnson, Goodrow – M. Joseph, Colton, Maroon. Hosté: Lankinen (M. Subban) – C. Murphy (A), Keith (A), Boqvist, de Haan, Mitchell, Zadorov – P. Kane (A), Kämpf, DeBrincat – Hagel, Suter, D. Kubalík – Kurashev, Söderberg, Janmark – Carpenter, Wallmark, D. Strome. Rozhodčí Lambert, Sutherland – Murray, Racicot Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 3 800 diváků

Detroit - Dallas

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:00. Fabbri, 26:36. Fabbri, 49:05. Fabbri Hosté: 49:30. Hintz, 58:40. Dickinson Sestavy Domácí: J. Bernier (39. Greiss) – Hronek, DeKeyser, Stecher, M. Staal, Merrill, Nemeth – Mantha, D. Larkin (C), Fabbri – Gagner, Naměstnikov, Zadina – Erne, Glendening (A), Helm – Djoos, Rasmussen, Svečnikov. Hosté: Oettinger (Chudobin) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley – Gurjanov, Pavelski (A), Ja. Benn (C) – Radulov, Dickinson, Robertson – Comeau, Faksa, Cogliano – Kiviranta, Gardner, Caamano – Dellandrea, Hintz. Rozhodčí Hebert, Rank Stadion Little Caesars Arena, Detroit

Colorado - Minnesota

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:10. MacKinnon, 19:03. Rantanen, 35:07. Landeskog, 41:57. Donskoi, 46:30. Rantanen Hosté: 28:41. V. Rask Sestavy Domácí: Grubauer (Miska) – Makar, D. Toews, Byram, Girard, Graves, MacDonald – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Saad – Donskoi, Jost, Ničuškin – O'Connor, Bellemare, Calvert. Hosté: Talbot (Kähkönen) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin, Hunt, Cole – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – Fiala, Hartman, Greenway – Parise, J. Eriksson Ek, Bjugstad – Johnson, Bonino, Sturm. Rozhodčí Syvret, Walsh – Fournier, Mills Stadion Ball Arena, Denver Návštěva Bez diváků diváků

Edmonton - Winnipeg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:53. McDavid, 33:21. McDavid Hosté: 32:43. Perreault Sestavy Domácí: Koskinen (M. Smith) – Nurse (A), Barrie (C), A. Larsson, K. Russell, Bear, Jones – Nugent-Hopkins, McDavid, Puljujärvi – Kahun, Draisaitl, J. Archibald – Ennis, Haas (A), Kassian – Chiasson, D. Shore, Nygärd. Hosté: Brossoit (Hellebuyck) – Morrissey, DeMelo (A), Forbort (C), Pionk, Stanley, Poolman – Stastny, Scheifele, Wheeler – Connor, Dubois, Ehlers – Copp (A), Lowry, Appleton – Perreault, N. Thompson, Lewis. Rozhodčí Schlenker, Nicholson – Cherrey, Murchison Stadion Rogers Place, Edmonton

Anaheim - Arizona

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:01. Drysdale, 34:30. Zegras, 60:47. Henrique Hosté: 01:13. Garland, 07:07. Keller Sestavy Domácí: R. Miller (Stolarz) – Hakanpää, Fowler, Shattenkirk, Ja. Larsson, Drysdale, B. Hutton – Rakell, Getzlaf (C), Comtois – Silfverberg (A), Lundeström, Jones – Terry, Henrique (A), Zegras – Heinen, D. Grant, Deslauriers. Hosté: Hill (Prosvetov) – Goligoski, Ekman-Larsson (C), Ljubuškin, Chychrun, Hjalmarsson (A), Oesterle – Garland, Schmaltz, Keller – Pitlick, Dvorak, Crouse – Kessel, Jo. Larsson, Brassard (A) – Fischer, Chaput, Hayden. Rozhodčí Charron, Luxmore – Pancich, Halkidis Stadion Honda Center, Anaheim