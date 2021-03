Smoleňák mimo led: Biografie, romantika, rodina a borec Petr Rada

Hokejista Radek Smoleňák se v předkole play off snaží Hradci Králové pomoci přejít přes Litvínov. Co však kapitán východočeského klubu prozradil ze svého osobního života mimo ledovou plochu? Jakou hudbu poslouchá? Co filmy a seriály? A proč má ze sportovního prostředí rád trenéra Jablonce Petra Radu? Odpovědi najdete v dotazníku pro Sport Magazín.

Moje TOP filmy a seriály

„Nejoblíbenější film ever je Zápisník jedné lásky. Obecně mám rád romantické filmy, na rozdíl od sci-fi nebo různých Star Wars… Koukám na filmy podle skutečné události. Ze seriálů se mi líbilo Mělas to vědět, fantastický byl Papírový dům, Breaking Bad. Nebo Černobyl, Vikingové, Game of Thrones. Mimo to se koukám na dokumenty, hlavně sportovní, ale i jiné z reálného života.“