Kamara: Kúdela lže! Řekl mi... Rangers také reagovali na Kolářovo zranění

Byl to boj, vřava, válka. Fotbal šel stranou, a to zejména kvůli tvrdosti a nepřiměřeným zákrokům Rangers. Ti dohráli duel se Slavií bez dvou vyloučených. Mnohem více než prohra 0:2, vyřazení z Evropské ligy a i onen drsný projev, se ze skotské strany začalo řešit počínání slávistického stopera Ondřeje Kúdely.

Třiatřicetiletý obránce Slavie po jednom z mnoha faulů na své spoluhráče, v tomto případě Jana Kuchtu, vyrazil k domácímu Glenu Kamarovi a s rukou zakrytými ústy mu něco pošeptal. „Ve strachu o zdraví svých spoluhráčů jsem neudržel emoce na uzdě,“ uznal Kúdela. Domácí hráč na to konto bleskově vystartoval a začal vykřikovat, že ho slávista rasisticky urazil. Kúdela něco takového ale odmítl, s tím, že měl pronést You‘re a fuc***g guy (Jsi zasr**ý chlap).

Kamara ale tvrdí něco jiného a vydal k incidentu prostřednictvím advokáta prohlášení, ve kterém sdělil svůj pohled na dění na trávníku. „Kúdela (v prohlášení však jmenovaný jako Ondrej Kudel nebo Kedel) se hádal s hráčem Rangers. Když jsem se pokusil zasáhnout, řekl mi: ‚Za vteřinku jsem u tebe, příteli‘. Pak ke mně přišel, zakryl si ústa, naklonil se k mému uchu a pronesl: ‚You are fuc***g monkey, you know you are (Ty jsi ku**a opice, víš, že jsi). Byl jsem v šoku a zděšen, když jsem takové rasistické urážky slyšel od profesionálního fotbalisty. Jeho počínání bylo úmyslné a promyšlené, ale byl příliš hlasitý, protože můj spoluhráč Bongani Zungu slyšel, co mi řekl,“ podotkl Kamara a doplnil, že Kúdelovo tvrzení o výroku: ‚You‘re a fuc***g guy‘, je naprostá lež.

„Ve fotbale není místo pro rasismus, ani žádnou formu náboženského fatalismu. Od léta mnozí z nás poklekávají na symbol solidarity s těmi, kteří přišli o život kvůli rasovému násilí. Pokud chce UEFA rasismu skutečně ukázat červenou kartu, pak je na čase zaujmout přístup nulové tolerance. Jako hráč neočekávám, že budu muset v roce 2021 na hřišti nebo mimo něj tolerovat rasovou nenávist. K hanebnému rasistickému počínání Ondřeje Kúdely, došlo na mezinárodní scéně, proto jakákoliv nečinnost UEFA bude považována za dávání zelené rasismu,“ stojí v prohlášení finského záložníka.

Kamaru podporují v jeho tvrzení i Rangers. „Něco takového nebudeme tolerovat. Jako klub rozhodně stojíme za Glenem, stojíme za každým naším hráčem bez ohledu na rasu, náboženství, barvu nebo vyznání. Pokud oblékáte slavnou modrou Rangers, jste jedním z nás,“ stojí v úvodu prohlášení výkonného ředitele skotského mistra Stewarta Robertsona.

„Odmítáme uznat jakýkoliv pokus o obhajobu, překroucení nebo popření toho, co Kamara zažil. Mohu potvrdit, že já, Steven (Gerrard), předseda Douglas Park a sportovní ředitel Ross Wilson jsme se sešli, abychom se pobavili o stanovisku našeho klubu. Zároveň jsme se setkali se zástupci UEFA, přičemž zmiňovaný incident byl nahlášen delegátovi a rozumíme tím, že je součástí zápasového reportu,“ konstatoval Robertson.

„UEFA je si vědoma, že fotbalový svět se dívá. Očekáváme proto robustní a jednoznačnou reakci. Není možné zamést to pod koberec. Nehodláme přistoupit k tomu, aby Glen Kamara byl jen dalším do statistiky. Dost!“ doplnil.

Ředitel Rangers: Náš lékař Koláře ošetřil

Výkonný ředitel Rangers ale nezůstal jen u problému rasismu. Jako vůbec první ze strany Skotů zareagoval na zranění brankáře Slavie Ondřeje Koláře, k němuž došlo poté, co ho domácí Kemar Roofe trefil kopačkou do hlavy. „Zaznamenali jsme zranění, které utrpěl během náhodné srážky. Náš klubový doktor ho ošetřil a doufáme, že se rychle uzdraví,“ popřál Kolářovi Robertson a navázal tím, že přeje Slavii, aby se jí v dalším kole Evropské ligy dařilo.

„Žádné další komentáře nebudeme vydávat, dokud neobdržíme odpověď UEFA,“ dodali na závěr ve svých prohlášeních Robertson i Kamara.

O incidentu, který se odehrál po zápase v útrobách stadionu, kdy Kamara udeřil Kúdelu pěstí, na což Slavia reagovala podáním trestního oznámení, výkonný ředitel Rangers, ale ani samotný Kamara nijak nereagovali.