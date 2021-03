Ubohé, nechutné. Strašně se stydím... Tvrdík o rasismu chuligánů Slavie

Slávisté jsou z drsného výletu do Skotska zpátky v Praze • Dominik Bakeš

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Zakrvácená tvář Ondřeje Koláře, který schytal děsivou kopačku do obličeje • Twitter.com/@JaroslavTvrdik

Kauza údajné rasistické urážky slávistického stopera Ondřeje Kúdely vůči hráči Glasgow Rangers Glenu Kamarovi pokračuje. Skupina chuligánů hlásících se k červenobílým barvám se nechala vyfotit s nevkusným vzkazem finskému záložníkovi ve službách skotskému klubu. Ač tento krok nemá s klubem cokoli do činění, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík se za něj na sociální síti Twitter omluvil. „Strašně se stydím,“ napsal.

Několik radikálních příznivců Slavie se nechalo vyfotit s plachtou a nápisem „Kamara – just a nigger“. Tedy s označením všeobecně chápaným jako urážka člověka tmavé pleti. Byť nemusí být záměrně dobře k přečtení. Je to další reakce na dění v odvetě osmifinále Evropské ligy mezi Rangers a Slavií. Kamara obvinil Kúdelu, že mu do ucha pošeptal „fucking monkey“, slávistický obránce a klub trvají na výrazu „fucking guy“. Kamara Kúdelu obvinil ze lži.

Hráči skotského týmu poté upozorňovali na rasistické nadávky, které dostávali od fanoušků týmu z Edenu. Naopak část příznivců skotského týmu urážela soupeře, s využitím stereotypů spjatých s východní Evropou.

Teď přibyl další atak z české strany. Byť z okrajového spektra, dostalo se mu značné pozornosti. „Strašně se stydím za obsah fotografie, kterou zveřejnila část radikálních fanoušků. Je to naprosto nechutné, ubohé a rasistické. NO TO RACISM!“ napsal na sociální sítí Twitter šéf slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

Na Twitteru byl se snímkem dokonce konfrontován i český velvyslanec ve Velké Británii Libor Sečka. „Nic společného se sportem. Rozhodně odsouzení takového chování. Nulová tolerance vůči rasismu a všem formám hrubosti. Děsivý snímek,“ uvedl.

K posledním událostem se rovněž vyjádřili také slávističtí fotbalisté. „Černá nebo bílý (černý nebo bílý), všichni máme stejnou krev. Rasismu učí malí lidé. Lásku a mír,“ vzkázal stoper z Pobřeží slonoviny. Lakonicky nejprve reagoval jeho krajan záložník Ibrahim Traoré, jenž ke snímku přidal značku STOP. „Nikdo nemůže zničit lásku mezi námi. Stále spolu jako rodina a nyní se soustřeďme na zítřejší zápas,“ dodal posléze. A ozval se i plzeňský útočník Jean-David Beauguel, který si v minulosti stěžoval na projevy rasismu z tuzemských tribun. „Velmi inteligentní,“ glosoval ironicky fotku.

