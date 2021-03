Případ Kúdela: Řekl „za**aná opice“, řvali Rangers. Co prozradila nahrávka?

Peter Olayinka poslal Slavii do vedení • Reuters

Postup Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy je skvělý úspěch, ale téma dne je jiné. Řeší se brutální fyzické ataky i drsné nadávky. Domácí tým Rangers obvinil slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z rasismu vůči záložníkovi Glenu Kamarovi, což červenobílí razantně odmítají. Kamara měl pak zase pěstí napadnout Kúdelu v útrobách stadionu. Pojďme si divoký příběh zrekonstruovat. I s pomocí nahrávky, která se šíří fanouškovskými skupinami a je připisovaná náhradnímu slávistickému gólmanovi Přemyslu Kovářovi.

Odveta v osmifinále Evropské ligy na stadionu Ibrox byla drsná. Hlavně ze strany domácích Rangers, kteří během zápasu předvedli sérii bezohledných zákrokům, dostali dvě červené karty a brankář „sešívaných“ Ondřej Kolář má po brutálním faulu Kemara Roofea na dvou místech sešitou tvář a zlomenou kost čelní dutiny.

Vše pak vyvrcholilo v samém závěru po dalším drsném faulu na Kuchtu. Při následné strkanici nejdříve slávistický obránce Ondřej Kúdela na dálku něco gestikuloval směrem k finskému záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi. Pak k němu navíc přiběhl, dlaněmi si zakryl ústa, což se při normální komunikaci opravdu nedělá, a něco mu řekl do ucha. Co? To teď řeší celá fotbalová Evropa.

Kamara okamžitě prudce reagoval, mela eskalovala. Bylo zjevné, že hráče Rangers něco hodně naštvalo. Po internetu začalo brzy kolovat video, kde je zřetelně slyšet, co fotbalisté skotského mistra Kúdelovi přímo na hřišti vyčítají. „He said fucking monkey (za**aná opice),“ křičel hned Kamara směrem k rozhodčímu. A stejná slova vzápětí zřetelně zopakoval i střídající Jihoafričan Bongani Zungu.

Zvláštní v té chvíli bylo i chování slávistů Deliho a Simy, kteří byli k incidentu nejblíž. Do následné divoké strkanice se totiž vůbec nezapojili, vše sledovali s odstupem...

Dusná atmosféra nevychladla ani po závěrečném hvizdu. Trenér Rangers Steven Gerrard promlouval ke kouči Slavie Jindřichu Trpišovském, zároveň ukazoval na Kúdelu. „Jsem hrozně naštvaný. Můžu potvrdit, že mi můj hráč řekl, že byl terčem rasistických urážek. Celý život si ve fotbale budujete vztahy a já si vybudoval velmi silný vztah s Glenem Kamarou. Je to můj hráč a já mu stoprocentně věřím. Další hráči to slyšeli taky a jsou s Glenem bok po boku,“ nastínil pak Gerrard na tiskové konferenci verzi domácích. Později se Kamary veřejně zastali i další vysocí představitelé Rangers.

Během Gerrardovy promluvy si ale červenobílá výprava prožívala ve vyhlášeném fotbalovém chrámu peklo. Pořadatelé ji nechtěli pustit do útrob stadionu, tam se dostal jen zraněný brankář Kolář s lékařem. Zhruba po hodině pak mělo v útrobách stánku Rangers dojít k fyzickému ataku Ondřeje Kúdely.

Co přesně se stalo? Světlo do toho mimo jiné vnesla nahrávka připisovaná náhradnímu brankáři Slavie Přemyslu Kovářovi, která se začala šířit po fanouškovských facebookových skupinách.

"Kúdy si to šel s Kamarou vyříkat na dopingové kontrole, ale ten frajef tam přiběhl, natáhnul mu jí a rozbil mu rypák. Ty v..., co tady se děje," sděloval Kovář.

Ten také na nahrávce mluví o tom, co se dělo na hřišti. "Hodinu nás tam drželi kvůli Kúdymu, že řekl, že je fucking monkey. Proto nás nechtěli pustit dovnitř," zní v nahrávce, kterou Kovář údajně poslal skupině libereckých kamarádů. Nahrávku však nelze brát jako důkaz toho, co přesně na hřišti zaznělo. Mimo jiné z ní totiž není zcela jasné, zda Kovář mluví o tom, že Kúdela něco takového opravdu řekl, anebo to jen tvrdili hráči Rangers.

Slavia nicméně poté zrušila oficiální tiskovou konferenci a řešila, aby se bezpečně dostala na hotel. Z něj se vyjádřil i Kúdela. „Řekl jsem mu „You‘re fucking guy“ (Jsi za**aný chlap). Bylo to řečeno v emocích po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus,“ prohlásil zkušený stoper.

Všichni volají po vyšetření ze strany UEFA, instituce, pod jejíž hlavičkou se soutěž hraje. „UEFA ví o incidentu, k němuž došlo v tunelu po zápase a který se týkal několika hráčů obou týmů. Než budeme případ komentovat více, počkáme na podrobnou zprávu od rozhodčích zápasu,“ komentoval mluvčí UEFA situaci.

„UEFA shromáždí zprávy delegáta, venue directora (člověk, který je zodpovědný přímo za organizaci zápasu – pozn. aut.) a zápis od rozhodčího, ty vyhodnotí a podle toho stanoví další postup,“ řekl Sportu zkušený funkcionář a také letitý delegát na zápasech UEFA Petr Fousek.

Podle toho, co bude v zápisech uvedeno, pak UEFA případně zahájí disciplinární řízení. Škála možných trestů je pro jednotlivce i klub široká. Od napomenutí, pokuty až po uzavření stadionu pro klub či zastavení činnosti pro hráče. Platí, že verdikt se bude odvíjet od toho, co se prokáže. Každopádně na postupu Slavie se nic nezmění.