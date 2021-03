Kamara - dítě Arsenalu. Fanoušci plánují mstu: Vykopněte Slavii z EL

Peter Olayinka poslal Slavii do vedení • Reuters

Zakrvácená tvář Ondřeje Koláře, který schytal děsivou kopačku do obličeje • Twitter.com/@JaroslavTvrdik

Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Slávisté jsou z drsného výletu do Skotska zpátky v Praze • Dominik Bakeš

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Stoper Slavie Ondřej Kúdela se dostal do křížku s hráčem skotského Rangers Glenem Kamarou • Koláž iSport.cz

Po Ondřeji Kúdelovi nejdou jen Rangers, ale už i fanoušci Arsenalu, kteří hrotí nadcházející čtvrtfinále Evropské ligy slovy „bude to víc než jen fotbalový zápas“. Někteří další používají až výhružný tón. Vývoj celé aféry nabývá na rozměrech. Fans se staví za Glena Kamaru, kterému Kúdela ve čtvrtek večer v závěru odvetného zápasu osmifinále EL Rangers–Slavia (0:2) cosi tajemně šeptal. Důvod je celkem jednoduchý – finský záložník je jejich odchovanec.

I sám Kamara už pár slov vydal, k dokumentu na Twitteru napsal. „Čeho je moc, toho je příliš.“ „Během zápasu se Kedel…“ – ano takhle slávistickému obránci záložník zkomolil jméno – „hádal s hráčem Rangers a potom, co jsem zasáhl, mi řekl, ať zmlknu, a pak „vteřinku, kamaráde“. Pak ke mně přišel blíž se zakrytými ústy, naklonil se k mému uchu a pronesl: „Jseš zasr… opice, ty víš, že seš.“

Dál pokračuje: „Kedel tvrdil, že mi jen nadával a řekl „Jseš zasr… chlap“. To je naprostá lež, která neobstojí před žádnou formou kontroly,“ napsal k celému incidentu mimo jiné Kamara, přičemž Kúdelovi zkomolil jméno znovu. Pod dokumentem je uvedena poznámka, že Kamara další komentáře k aféře poskytovat nebude, a že očekává úspěšné vyšetřování ze strany UEFA.

Slavia se proti takovému tvrzení dál brání a odmítá ho. Jenže ve skotských očích, a taky v těch „arsenalských“, jí to velmi ztížila ohavná fotografie chuligánů, kteří se k „sešívaným“ hlásí. Zatímco klub se od nich naopak dlouhodobě distancuje. Na Instagram pověsili fotku, na níž několik lidí roztáhlo transparent s nápisem „Kamara – prostě negr“.

Na Ostrovech berou fotografii jako důkaz slávistického rasismu a čtvrtfinálové utkání s Arsenalem dostává nový náboj. Na sociálních sítích se objevují výzvy, aby Gunners Slavii ne vyřadili, ale přímo „vykopali“ ze soutěže.

Legenda Rangers a bývalý skotský reprezentant Kris Boyd zase volá po administrativním vyřazení českých mistrů z Evropské ligy: „Pro mě je to řešení. Ne abych vrátil zpátky do hry Rangers, na hřišti vyhrál ten lepší. Vykopněte je a pošlete Arsenal do semifinále. UEFA má teď šanci něco udělat,“ rozčílil se na obrazovce Sky Sports.

Šéf Slavie na transparent reagoval rychle. „Strašně se stydím za obsah fotografie, kterou zveřejnila část radikálních fanoušků. Je to naprosto nechutné, ubohé a rasistické. NO TO RACISM!“ napsal na sociální sítí Twitter. A už stihl pokročit i dál, na autory fotografie klub podal trestní oznámení.

Na Twitteru byl se snímkem dokonce konfrontován i český velvyslanec ve Velké Británii Libor Sečka. „Nemá to nic společného se sportem. Rozhodně odsuzuji takové chování. Nulová tolerance vůči rasismu a všem formám hrubosti. Děsivý snímek,“ uvedl.

K posledním událostem se rovněž vyjádřili slávističtí fotbalisté. „Černá nebo bílá, všichni máme stejnou krev. K rasismu nabádají jen malí lidé. Lásku a mír,“ vzkázal stoper z Pobřeží slonoviny Simon Deli.

Lakonicky nejprve reagoval jeho krajan záložník Ibrahim Traoré, jenž k nechutnému snímku přidal značku STOP. „Nikdo nemůže zničit lásku mezi námi. Buďme stále spolu jako rodina a soustřeďme se na nejbližší zápas,“ dodal posléze.

A ozval se i plzeňský útočník Jean-David Beauguel, který si v minulosti stěžoval na projevy rasismu z tuzemských tribun. „Velmi inteligentní,“ glosoval ironicky fotku.

I samotné Slavii velmi záleží na důkladném vyšetření celého incidentu, což s odkazem na klubové hodnoty deklaroval i její šéf Tvrdík.

Kovář: „Drželi nás na hřišti kvůli Kúdymu, že řekl, že je fucking monkey.“