United se pochlubili: luxus pro hráče za 1,4 miliardy. To by se Ronaldovi líbilo, podívejte se
Určitě si pamatujete na výbušný rozhovor Cristiana Ronalda, jenž po škaredém rozchodu s Manchesterem United (listopad 2022) zkritizoval poměry klubu. Pustil se třeba i do zázemí, které označil za zastaralé a nevyhovující. A měl pravdu, což si lidé na Old Trafford uvědomovali. Nyní se Red Devils po necelých třech letech pochlubili zrenovovaným tréninkovým střediskem, stálo 50 milionů liber (1,4 miliardy korun) a nabízí luxusní podmínky pro hráče.
Pro fotbalisty vlastně představuje kancelář, místo, kde stráví většinu času. Tréninkové centrum je pro ně důležité a potřebují, aby splňovalo nejvyšší kritéria a nabízelo vše, co potřebují k tomu, aby byli v nejlepší kondici.
Manchester United trénuje od roku 2001 v Carringtonu, tehdy klub zažíval časy, kdy vládl anglické Premier League, v sezoně 1998/99 získal treble a byl na vrcholu. Proto si mohl dovolit postavit luxusní zázemí. Jenže to bylo před 24 lety…
Ano, od té doby prošlo několika úpravami, vylepšeními, ale nikdy se nedočkalo masivní renovace. A tak postupně uvadalo, přestalo splňovat nejvyšší kritéria a stalo se něčím, čím se Red Devils rozhodně nemohli chlubit.
Rodina Glazerů, která klub vlastní, ale nikdy moc do zázemí neinvestovala. „Však ono to stačí.“ Tak nějak se k tomu stavěla. Změna nastala až s příchodem Sira Jima Ratcliffa, jenž se svojí společností INEOS koupil podíl v United.
Do klubu ze svého investoval zhruba 250 milionů liber (7 miliard korun), aby zajistil stabilitu, zaplatil některé urgentní závazky a 50 milionů liber šlo právě na renovaci tréninkového střediska, které bylo v pátek slavnostně otevřeno.
Vybavení a technologie byly kompletně modernizovány se zaměřením na kondici, výživu, regeneraci a jednotu týmu. Při návrhu se podíleli hráči a zaměstnanci, přičemž prioritou byla funkčnost, otevřenost a propojení se zvýšeným množstvím přirozeného světla a otevřenými pracovními prostory.
„Po loňské revizi zařízení jsme se rychle rozhodli investovat značné prostředky do vytvoření špičkového výkonnostního prostředí pro zaměstnance i hráče, které by odráželo naše ambice a vizi pro Manchester United. Z výsledku jsme nadšeni a jsme přesvědčeni, že nové zařízení bude hrát důležitou roli v budování vítězné kultury v klubu,“ řekl Ratcliffe.
To by se Ronaldovi líbilo… „Myslím, že by to tu miloval. Jeho zpráva byla jasná, že si klub zaslouží lepší podmínky. Poděkování patří Jimu Ratcliffovi a jeho týmu,“ líčil Diogo Dalot s odkazem na Ronaldův památný rozhovor.
Nutno říct, že se rekonstrukce povedla! Mezitím se rovněž pracuje i na novém stadionu. Teď ještě aby se začalo dařit na hřišti…