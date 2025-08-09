Předplatné

United se pochlubili: luxus pro hráče za 1,4 miliardy. To by se Ronaldovi líbilo, podívejte se

Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Manchester United představil zrekonstruované tréninkové centrum
Určitě si pamatujete na výbušný rozhovor Cristiana Ronalda, jenž po škaredém rozchodu s Manchesterem United (listopad 2022) zkritizoval poměry klubu. Pustil se třeba i do zázemí, které označil za zastaralé a nevyhovující. A měl pravdu, což si lidé na Old Trafford uvědomovali. Nyní se Red Devils po necelých třech letech pochlubili zrenovovaným tréninkovým střediskem, stálo 50 milionů liber (1,4 miliardy korun) a nabízí luxusní podmínky pro hráče.

Pro fotbalisty vlastně představuje kancelář, místo, kde stráví většinu času. Tréninkové centrum je pro ně důležité a potřebují, aby splňovalo nejvyšší kritéria a nabízelo vše, co potřebují k tomu, aby byli v nejlepší kondici.

Manchester United trénuje od roku 2001 v Carringtonu, tehdy klub zažíval časy, kdy vládl anglické Premier League, v sezoně 1998/99 získal treble a byl na vrcholu. Proto si mohl dovolit postavit luxusní zázemí. Jenže to bylo před 24 lety…

Ano, od té doby prošlo několika úpravami, vylepšeními, ale nikdy se nedočkalo masivní renovace. A tak postupně uvadalo, přestalo splňovat nejvyšší kritéria a stalo se něčím, čím se Red Devils rozhodně nemohli chlubit.

Rodina Glazerů, která klub vlastní, ale nikdy moc do zázemí neinvestovala. „Však ono to stačí.“ Tak nějak se k tomu stavěla. Změna nastala až s příchodem Sira Jima Ratcliffa, jenž se svojí společností INEOS koupil podíl v United.

Do klubu ze svého investoval zhruba 250 milionů liber (7 miliard korun), aby zajistil stabilitu, zaplatil některé urgentní závazky a 50 milionů liber šlo právě na renovaci tréninkového střediska, které bylo v pátek slavnostně otevřeno.

Vybavení a technologie byly kompletně modernizovány se zaměřením na kondici, výživu, regeneraci a jednotu týmu. Při návrhu se podíleli hráči a zaměstnanci, přičemž prioritou byla funkčnost, otevřenost a propojení se zvýšeným množstvím přirozeného světla a otevřenými pracovními prostory.

„Po loňské revizi zařízení jsme se rychle rozhodli investovat značné prostředky do vytvoření špičkového výkonnostního prostředí pro zaměstnance i hráče, které by odráželo naše ambice a vizi pro Manchester United. Z výsledku jsme nadšeni a jsme přesvědčeni, že nové zařízení bude hrát důležitou roli v budování vítězné kultury v klubu,“ řekl Ratcliffe.

To by se Ronaldovi líbilo… „Myslím, že by to tu miloval. Jeho zpráva byla jasná, že si klub zaslouží lepší podmínky. Poděkování patří Jimu Ratcliffovi a jeho týmu,“ líčil Diogo Dalot s odkazem na Ronaldův památný rozhovor.

Nutno říct, že se rekonstrukce povedla! Mezitím se rovněž pracuje i na novém stadionu. Teď ještě aby se začalo dařit na hřišti…

