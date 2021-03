Korda a Nedvědová konečně spolu jako pár: Lásko, všechno nejlepší!

as

Na koho myslím? Přece, lásko, jen na tebe! Tenisový supertalent Sebastian Korda (20) poslal přes sociální sítě přání své milované Ivaně Nedvědové k jejím 24. narozeninám. A jako bonus přidal jejich první společnou fotku!

Vyjma už slavné »rouškové líbačky« své zamilované snímky dosud tajili. Teď to je poprvé a sekne jim to náramně! Sebík drží rozkošnou Ivanku majetnicky kolem těla a oba se přitom při pořizování selfíčka divoce šklebí do zrcadla.

„Všechno nejlepší, krásko!“ vyslal své milé přes Atlantik zamilované přání a připojil záplavu srdíček a polibků. Zatímco ona je kvůli pandemii zavřená v Praze, on se pere na megaturnaji v Miami o další tenisovou slávu.

Potomci českých sportovních celebrit Petra Kordy (53) a Pavla Nedvěda (48) jsou každopádně zaláskování až po uši a už se nemohou dočkat, až se po více než měsíci zase uvidí. Jen co mladý Korda dohraje na Floridě, sedne na letadlo a maže do Prahy. Za kým? To je snad jasné!