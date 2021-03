Po třináctém místě v krátkém programu chtěl český krasobruslař Michal Březina (30) na mistrovství světa zaútočit ve volné jízdě výš. Obhajoba osmého místa z Japonska se ale ve Stockholmu nekonala. Naopak, po ošklivém pádu klesl v celkovém hodnocení o šest míst a hned po závodě musel ledovat zraněnou kyčel.

Zatracený čtverný salchow. Ten byl Březinovi čert dlužen. Nezvládl ho ve čtvrtek, ani v sobotu. To si navrch ještě pořádně natloukl, což jeho další vystoupení ovlivnilo. „Absolutně stejné jako v krátkém programu. Já osobně nechápu krokovou přípravu před čtverným skokem,“ láteřil ve studiu české verze Eurosportu expert František Pechar.

Šestý start na MS si dlouholetý reprezentant představoval jinak. Romantické tóny skladeb Bryana Adamse mu štěstí nepřinesly. Hlavně kvůli opakovaně zpackanému úvodu. Když pokaženého salchowa Pechar viděl ve zpomaleném záběru, nevěřícně kroutil hlavou. „Tohle je naprosto nepochopitelné. Špatné už v odrazové fázi,“ bědoval bývalý trenér legendárního Petra Barny.

Následný ošklivý pád musel za Březinu bolet i fanoušky u televizních obrazovek. „Spojnice pod kyčlí dostala tak šíleně zabrat, že chápu, že lutz ke konci ulétl. Levá je odrazová noha do všeho. To ale neomlouvá,“ uvedl Pechar a pokračoval: „Vážení přátelé, bylo to špatné.“

Hněval se i na Březinova trenéra, jenž podle něj nezvolil správnou strategii. „Musím se něčím zapsat a mít jistotu pro tělo, že to zvládnu. Musím se takzvaně nastartovat. Jestliže skočím první skok dobře, třeba trojitého axel-pausena, vydechnu, cítím led a pak jdu na čtveráka. Tohle je ohromná profesionální chyba Rafaela Arutyunyana, protože si myslím, že i když se toto stokrát stává v tréninku a podaří se to, tak rytmus kroku ve stresu závodu je úplně jiný. Je to hrozná škoda,“ uzavřel!

Mistrem světa se stal potřetí v kariéře Američan Chen, jenž zvládl pět čtveráků a získal 320,88 bodu.