Březina po pádu zapsal svůj nejhorší výsledek na MS. Co místo na ZOH?

Na Březinově výkonu se podepsal drsný pád přímo na bok při úvodním čtverném salchowu, po němž měl celou jízdu problém s levou nohou. „Pořádně jsem tu nohu necítil, Celou jízdu mi to střílelo skrz koleno až do kotníku. Tam, kde jsem skákal z levé nohy, jsem se to snažil trochu kompenzovat. Na konci už jsem v pravé noze neměl vůbec žádnou sílu, protože jsem celou jízdu jel na jedné noze,“ uvedl při on-line tiskové konferenci.

Třicetiletý český reprezentant u tří skoků ubral otáčky, ale zvládl oba trojité axely. „Do toho druhého axela jsem dal všechnu zbývající sílu. Stejně jsem se skoro neodrazil. Jsem docela rád, že jsem to vyjel,“ popisoval. Měl až jednadvacátou volnou jízdu a pohoršil si o šest míst. Při všech výkladech spletitých pravidel olympijské kvalifikace by to ale mělo znamenat účast v Pekingu. Pro Březinu by to byla čtvrtá olympiáda.

Jednoznačně nejlepší výkon sobotného odpoledne ve Stockholmu předvedl jednadvacetiletý Chen, který čistě zvládl všech pět čtverných skoků a vyhrál s náskokem více než 29 bodů. Z prvního seniorského stříbra se rok po druhém místě na juniorském mistrovství světa radoval teprve sedmnáctiletý Japonec Juma Kagijama. Díky třem čistým čtverným skokům se při debutu na MS dostal před slavnějšího krajana Juzurua Hanjua.

Dvojnásobný olympijský šampion se v boji o titul pokusil o čtyři čtverné skoky, ale ve výjezdech byl nejistý. Nevydařil se mu ani druhý axel. Sice se vyhnul pádu, ale záporná hodnocení za provedení ho připravila o spoustu bodů a měl až čtvrtou volnou jízdu. Díky náskoku z krátkého programu se udržel před krajanem Šomou Unem. Bronzová medaile je pro Hanjua nezvyklá, na MS ji získal naposledy v roce 2012. Mezitím nasbíral dvě zlata a tři stříbra.

Mistrovství světa v krasobruslení ve Stockholmu:

Muži - konečné pořadí:

1. Chen (USA) 320,88 bodu, 2. Kagijama 291,77, 3. Hanju 289,18, 4. Uno (všichni Jap.) 277,44, 5. Koljada (Rus.) 272,04, 6. Messing (Kan.) 270,26, ...19. Březina (ČR) 210,73.