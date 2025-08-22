Haraslínovi se ulevilo: Měl jsem to proměnit. Není to tip ťop, ale odstraňujeme chyby
Už to budou tři týdny, co se gólově neprosadil. Přitom Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, měl v úvodním utkání play off Konferenční ligy proti Rize obrovské příležitosti. Nakonec příznivý výsledek do odvety 2:0 vystřelil letenskému týmu útočník Albion Rrahmani. „Určitě nám spadl kámen ze srdce, hlavně mně,“ líčil slovenský reprezentant.
Proč zrovna vám?
„Měl jsem hodně šancí, které jsem měl proměnit. Rozdíl dvou gólů je určitě lepší, ale jsme stále v poločase. Riga je skvělé mužstvo, které chce hrát fotbal. Bude to na jeho hřišti ještě náročné.“
Je pravda, že naposledy jste se trefil na začátku srpna proti Pardubicím. Kdy to prolomíte?
„V minulé sezoně se mi to odrazilo od brankáře, od tyčky, a teď se potřebuju chytit třeba podobným gólem. Jsem hlavně rád, že nastupuju a pomáhám týmu. Důležité je, že dávají góly jiní, a až bude potřeba vstřelit nějaký důležitý, třeba ho dám já. Podstatné je, abychom vyhrávali.“
A může vás svazovat i kapitánská páska?
„Myslím, že jsem pořád stejný. Pásku řeší víc lidi kolem než já. Ta funkce je pro mě čest.“
Z rohového kopu jste nahrál na gól Janu Kuchtovi. Najednou se trefuje hlavou, že?
„S tak velkou hlavou musí dávat góly (směje se). Na tréninku si z toho děláme srandu. Je dobře, že mu to tam padá. Pro útočníka takového kalibru je to důležité a je jedno, čím ho vstřelí. Cítíme se ale všichni dobře, pokračujeme v dobrých výkonech. Není to tip ťop, ale odstraňujeme chyby, které jsme dělali na začátku sezony.“
Trenér Adrián Guľa řekl, že jste venku stále zranitelní. Má pravdu?
„Má takový názor, taky jsme nějaký měli. Myslím, že nebudeme bránit výsledek 2:0, to by nás mohlo zabít. Budeme hrát svoji hru jako doteď a věřím, že podáme ještě lepší výkon. Poslední krok bývá nejtěžší, ale věřím, že ho zvládneme.“
Co jste si se slovenským koučem říkali? Vypadalo to, že vám v utkání vyčítá nasimulované pády.
„Tohle jsme neřešili. Bavili jsme se, že to byl super zápas jak z naší, tak jejich strany. Pogratuloval k výhře, ale bereme to s pokorou. Není nic rozhodnuté. Riga hrála kombinační fotbal na našem hřišti, bude to ještě náročné.“
Překvapilo vás, jak se jeho tým prezentoval?
„Vždycky chtěl hrát s míčem, nebojí se kombinovat. V prvním poločase nás trochu přečíslili, špatně jsme načasovali presink a dokázali z něj vyjet. To jsem říkal už před zápasem, že trenér to má na tom postavené. Hraje ve vysoké intenzitě, kombinačně. Tohle praktikoval i v reprezentaci do jednadvaceti let, kde jsme se potkali.“