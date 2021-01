Přednostně proti covidu očkovaná celebrita Dominika Cibulková (31) vystoupila ze své komfortní zóny a splnila slib. Aby si u nasupených Slováků alespoň trošku spravila reputaci, navlékla se do skafandru a mazala do první linie zdravotníků. Někdejší pátá tenistka světa využila nabídky tamního ministerstva zdravotnictví a od úterního rána pomáhala s administrativou při odběrech v Národním ústavu dětských nemocí v Bratislavě.

Cibulková minulý týden rozpálila krajany, když vyšlo najevo, že byla i s manželem Michalem Navarou přednostně naočkována proti covidu. Svoji minelu si však uvědomila. „Velmi mě mrzí, do jaké situace jsem se dostala. Když se udělá nějaká chyba, je třeba se jí postavit čelem. Proto jsem přijala výzvu ministerstva zdravotnictví, abych zdravotníky alespoň tímto způsobem podpořila,“ řekla dnes slovenským médiím.



Podle svých slov byla nadšená, že na odběrovém místě mohla přidat ruku k dílu. Zároveň přispívá k osvětě vakcíny. „Jsem opravdu ráda, že tady můžu být, že mi to můj sedmiměsíční syn dovolil. S očkováním jsem si trošku pospíšila, chtěla bych lidem říct, že to je opravdu velmi důležité. Je to jediná šance, jak se dostat zpátky do života,“ vysvětlovala.

Na úterý měla v plánu pětihodonvou šichtu. Od sedmi ráno do pravého poledne. „Uvidíme, jak dlouho zde budu. Je to moje priorita, ale priorita číslo jedna je můj syn, který mě potřebuje,“ zdůraznila. Právě kvůli malému Jakoubkovi je otázkou, zda se do první linie vrátí i v další dny. „Ráda bych podala pomocnou ruku, ale jak jsem řekla. Prirotia číslo jedna je syn, kterého stále kojím a musím mu být k dispozici. Když to půjde, ráda poskytnu svoje služby. Jsem tady.“