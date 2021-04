Veselé Velikonoce? Ve sportovní rodině Kolářových je to tak napůl. Fotbalový syn musel nasadit ochranu a volejbalová dcera líbala trofej pro přebornici republiky.

Elitní gólman Slavie Ondřej Kolář (26) nechytá od 18. března, kdy mu kolíky kopaček brutálně rozbil hlavu raubíř ze skotských Rangers Kemar Roofe. Teď nafasoval »Koli« helmu a kevlarovou masku, aby se cítil v bráně bezpečně třeba už ve čtvrtek v Evropské lize proti londýnskému Arsenalu. Vypadá jako Petr Čech v roce 2011, a boss sešívaných Jaroslav Tvrdík (52) Ondru ocitoval na Twitteru: „S bolestí jsem se jako brankář naučil žít, chci se vrátit co nejrychleji. Tým mě potřebuje.“ Chce červenobílým vychytat titul, který už má sestra.

Do oddílu volejbalistek Dukly Liberec dorazil mistrovský pohár a přešťastná Lucie Kolářová (20), jež hraje na pozici libera, se s ním pomazlila. „Moc gratuluji, ségra,“ napsal jí na Instagram Ondřej. Je to od bráchy tuze hezké a taky trochu pikantní. Se stejnou trofejí se totiž laskala i smečařka Dukly a týmová parťačka Lucie Anna Šotkovská (23). Jo, to je ta slečna, se kterou Kolář chodil, než se zakoukal do Tvrdíkovy dcery Jany (20), s níž teď žije. Inu, svět je malý…