Minulý týden si prožila nejhorší chvíle v životě. Ale teď už se Jana Tvrdíková (20) může naštěstí o svou lásku Ondřeje Koláře starat osobně. Jakmile vystoupil v Praze z letadla, obrovsky se jí ulevilo. A teď už jen doufá, že operace nebude nutná a její milovaný Ondras se brzy uzdraví.

Gólman fotbalové Slavie utrpěl hrozivé zranění hlavy po brutálním faulu Angličana Kemara Roofa. Ten byl po zásluze okamžitě vyloučen, ale zakrvácený Kolář musel střídat a měl velké štěstí, že ho kolíky kopačky netrefily o pár centimetrů jinam. Takhle se zdá, že by se z děsivé srážky měl úplně zotavit.

Chvíle kdy ležel na trávníku a z čela mu crčela krev, se zřejmě navždy vryla do paměti jeho mladé partnerce. Ta si prožila nejděsivější chvíle svého života. „V životě jsem neměla větší strach. Vidět přítele nehybně ležet s celým krvavým obličejem je něco strašného. Nejhorší byl pro mě pocit bezmoci. Přítel na nosítkách a já u televize v Praze. Nemá smysl tajit, že jsem i brečela, byla jsem ráda, že jsem u rodičů a ne sama doma,“ vyznala se v rozhovoru pro server Super.cz.

„Bylo pro mě strašně těžké nebýt u Ondry osobně v takhle náročné chvíli. V prvních minutách to byla naprostá hrůza. Naštěstí je tatínek šéf klubu a relativně brzo jsem měla alespoň první informace, byť jsem se bála až do chvíle, kdy vystoupil z letadla v Praze,“ popsala své obavy, které trvaly až do dalšího dne, kdy se její láska společně s týmem vrátila.

Teď už je slávistický gólman po nezbytných lékařských úkonech, které proběhli v Ústřední vojenské nemocnici, zpátky v péči své partnerky ve společném bytě. Ve výrobě už je i speciální kryt z kevlaru, který by měl Kolář nosit po návratu na fotbalové trávníky.

Zamilovaný páreček si tak opět užívá společný čas a krásná Jana se láskyplně stará o co nejhladší průběh rekonvalescence. „Já se o něj starám moc ráda, teď akorát k našemu spolubydlení přidáme spoustu ledu, prášků a mastiček na rány,“ dodala na závěr.