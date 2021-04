Přinášíte mi štěstí, tady budete! Tenisový supertalent Sebastian Korda (20) opět šokuje svět jízdou na megaturnaji v Miami, kde mu fandí i rodiče Petr (53) s Reginou (53). Jenže ty teď chtějí mít u sebe i jeho slavné golfové ségry!

Ten klučina nezvládá jen originální cirkusácké triky s raketou či míčky, ale hlavně umí parádně tenis! Naposledy zničil argentinského prcka Schwartzmana, devátého tenistu světa!

„Moje první výhra nad hráčem z top 10! Jsem superšťastný!“ juchal potomek českých tenisových rodičů reprezentující rodnou Ameriku. „Snad jednou budu dobrý jako táta,“ přál si. Petra, který vyhrál australský grandslam a byl druhým hráčem světa, už ale trumfuje! Virtuálně je 64. na světě, dnešní výhra ve čtvrtfinále nad hvězdou Rubljovem by znamenala dokonce skok do elitní padesátky. Do těchto žebříčkových výšin se jeho otec dostal »až« ve 22 letech!

Jenže teď mají u Kordů velký problém. Rodiče se už měli přesunout z Floridy do kalifornského Palm Springs, kde dnes startuje první golfový major sezony. A v akci budou i jejich hvězdné dcery Jessica (28) s Nelly (22).

„Rychle balte, nutně vás tady potřebujeme!“ smála se Nelly, aktuálně čtvrtá golfistka světa. „Ne, přebukují si letenky a zůstanou tady se mnou!“ vzkázal jí přes celou Ameriku Sebík.

Mladšímu bráškovi fandily u televize, po jeho výhře si hned radostí plácly. „Jsme jeho největší fanynky a jsme rády, jak se mu daří. Ať tam s ním naši zůstanou co nejdéle, nejlíp až do neděle. To by znamenalo, že turnaj vyhrál,“ shodly se »Kordovky«.