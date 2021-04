Šílené zranění v MMA! Zápasník si během souboje amputoval prst

Že jsou smíšená bojová umění sport pro otrlé jedince, o tom není pochyb, Chetag Pliev ale doslova potvrdil vlastní přezdívku „Terminátor.“ V souboji s Devinem Goodalem jej totiž soupeř neustále nedovoleně chytal za rukavice, až se přihodilo neštěstí. „Pořád mi ve druhém kole chytal rukavici. Vždycky mi ji chytil a nechtěl pustit,“ prozradil Pliev pro ESPN. „Cítil jsem, že mi zlomil prst. Pořád mi za rukavici tahal, až mi ho zlomil. Pokračovali jsme v zápase.“

Kdo by si však myslel, že Kanaďan se zhrozí a zápas ukončí, až zjistí rozsah zranění, mýlil by se. „Když skončilo druhé kolo, viděl jsem, že moje kost trčí ven,“ popisoval Pliev. „Chtěl jsem pokračovat v zápase, protože jsem cítil, že ho dostanu. Ale doktor to uviděl a duel zastavil.“

Do statistik tak zapsal sedmatřicetiletý bojovník porážku. Tu se ale pokusí zvrátit u Pensylvánské Státní Atletické Komise. Protože ke zranění vedlo zakázané chytání rukavice.

„Mimochodem, když jsem s Plievem mluvil, mnohem víc ho štvalo, že zápas ukončili, než že se mu utrhl kus prstu,“ svěřil se na Twitteru novinář Marc Raimondi. „Chtěl pokračovat v boji.“

K incidentu se vyjádřil také promotér turnaje Rob Haydak. „Byl to neuvěřitelný moment. Řekl jsem: Počkat chvíli, kde má ku*va prst?! A všichni říkali, že netuší,“ vyprávěl zděšený Haydak. „Vážně šílené. Ani nemrknul. Připravoval se na oficiální vyhlášení a já na to: Uf, chlapi, dostaňte ho z klece a běžte mu přišít prst zpátky.“

Pliev, který reprezentoval také na olympijských hrách v roce 2012, poděkoval na Instagramu rodině, známým i fanouškům. „Omlouvám se všem, kterým jsem individuálně neodpověděl. Jsou vás stovky, ale chci vám dát vědět, že jsem v pořádku,“ napsal Kanaďan k fotce z nemocničního lůžka. „Prst je zpět na svém místě. Bůh s vámi, ten zápas ještě není u konce.“