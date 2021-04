Kouč U17 o akademiích i Hřebíkově know-how ve Spartě: Byl nadčasový

Proč je akademie Sparty v produkci ligových hráčů nejúspěšnější?

„Je pravda, že ta čísla jsou vysoká – a to dlouhodobě. Sparta si drží v tomto směru stabilitu, vychovává vysoký počet hráčů do první i druhé ligy, což je obdivuhodné. Než jsem přišel do Sparty v roce 2012, šéftrenéra mládeže dělal pan Milan Bokša. Přiváděl tehdy spoustu mladých talentovaných hráčů z menších klubů z celé republiky, jako byli například Lukáš Juliš, Adam Jánoš nebo Láďa Krejčí. Klukům se v té době do akademie Sparty chtělo, protože první mužstvo Sparty bylo v lize dominantní. To bylo velké lákadlo.“

Ale na tom se nic zásadního nezměnilo, ne?