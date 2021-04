Je hrdinou několika generací českých lezců, ve své době patřil mezi úplnou špičku. Josef Rakoncaj, který jako první člověk na světě vylezl dvakrát na K2, právě dnes slaví 70. narozeniny.

»Obyčejné« cesty nebyly pro něj, dnešní turistické cesty do Himálaje se mu příčí. On ve vysokých horách hledal výzvy a bez kyslíku vylezl to, co nikoho předtím ani nenapadlo. Má na kontě 8 osmitisícovek ze 14, odolala mu ta nejslavnější. „Zajímaly mě prvovýstupy. Proč bych měl sbírat Everest?“ ptal se Rakoncaj, který se o originální cestu na nejvyšší horu světa pokoušel třikrát, v roce 1988 musel otáčet 200 metrů pod vrcholem.

V té době už měl za sebou to, co z něj udělalo legendu: dva výstupy na K2 (8611 m). Po druhém zdolání nejtěžší hory světa musel spolu s Italem Agostinem da Polenzou přenocovat v zóně smrti ve výšce 8550 metrů. „Bivak s Agostinem, to byl zážitek na celý život. Už bych to nikdy nechtěl prožít,“ vzpomínal »Rak« na chvíle, kdy šlo o život.

Jak se nejslavnější český lezec má dnes? „Mám se jako důchodce,“ směje se. „Měl jsem tendence si zalyžovat a trochu si i zalézt, ale je to takové pseudolezení. Spíš chodím do přírody a podobně,“ pokračuje.

Rakoncaj se pořád podílí na vedení rodinné firmy Sir Joseph (vyrábí oblečení a vybavení do extrémních podmínek) a najde si čas na milovaná ultralehká letadla, která pilotoval i stavěl. A co si horolezec přeje ke svému jubileu? „Já už toho dostal... Nebudu napovídat, to si musí každý vymyslet sám,“ usmívá se.