West Ham po poslední výhře vyskočil už na 4. místo anglické ligy, z něhož se jde do Ligy mistrů. Znovu jsou na stole otázky, za kolik by prodal své největší hvězdy včetně Tomáše Součka (26). Reagoval na ně sám trenér David Moyes (57).

Kouč West Hamu byl v minulé sezoně na pokraji vyhazovu, jeho tým málem sestoupil. A nyní, osm kol před koncem, vyhlíží Ligu mistrů, před sebou má domácí zápasy s největšími rivaly.

„Když jsme podepsali Součka, přicházel k nám, abychom se vyhnuli sestupu. V tom týmu hrál i Declan Rice,“ vyjmenoval David Moyes své hvězdy a pokračoval. „Zachránili jsme se a teď všichni doufáme, že se nám podaří vybojovat Ligu mistrů. I kdyby ne, nemusí to přece být důvod, k tomu, aby odcházeli. West Ham jim pomohl nasměrovat kariéry na správnou cestu. Je vidět, že pokroky dělá klub i každý z těch hráčů jednotlivě – a to je přece ta největší věc!“

Nicméně tahouni zázračně oživlého týmu logicky budí zájem movitějších. „Každý klub se o naše hráče může ucházet, ale žádné velké nabídky na stole nejsou. Já doufám, že ani nebudou. Pokud ano, budeme je zvažovat. Řekl jsem o Declanu Riceovi, že by se na jeho koupi musely spojit Bank of England a Bank of Scotland. Tak u Tomáše by to asi chtělo ještě »Bank of Czech«, aby to klaplo,“ vtipkoval trenér.