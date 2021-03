Komplex méněcennosti a čekání na smrt. Expert se opřel do West Hamu

Zažívají parádní sezonu, ne vše se ale pokaždé vydaří. Nedělní souboj na hřišti Manchesteru United West Hamu, za nějž odehráli celý duel Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, nevyšel. Kvůli vlastnímu gólu prohrál 0:1. Jako by k tomu ale byl předurčen svou taktikou. „Bylo to jak komplex méněcennosti,“ prohlásil bývalý anglický reprezentant Jamie Redknapp pro Sky Sports.

Něco málo přes měsíc dělilo prohru West Hamu v FA Cupu na hřišti Mancesteru United (0:1 po prodloužení) a vzájemný duel 28. kola Premier League. „Hammers“ bažili po odplatě. Chtěli slavnému soupeři skalp vrátit. „Připravujeme se porazit tým, jako jsou United. Když jsem přišel, bylo to jiné, ale teď je mentalita klubu jiná. Do každého zápasu jdeme s výhrou v hlavách, což je skvělé,“ prohlašoval před ligovou bitvou na Old Trafford český záložník londýnského celku Tomáš Souček.

Jenže samotný zápas se nesl v jiném duchu. West Hamu nelze upřít snaha, ale… Přeci jen bylo patrné, že má k Manchesteru United, druhém týmu tabulky, respekt. Vypovídalo o tom už defenzivní rozestavení 5-4-1, ve kterém „kladiváři“ do souboje vstoupili. O poločase trenér David Moyes řady přeskupil a vyrukoval s 4-5-1. V průběhu druhé půle poslal na hřiště Saida Benrahmu a Manuela Lanziniho, což mělo na ofenzivu Londýňanů pozitivní efekt, ale porážku 0:1 po vlastním gólu Jarroda Bowena z 53. minuty to neodvrátilo.

„V této sezoně opravdu rád sleduji West Ham, nyní se mi ale jeho výkon vůbec nelíbil. První poločas, ve kterém nastoupili stejně jako proti Liverpoolu (1:3), byl komplexem méněcennosti,“ uvedl pro Sky Sports Jamie Redknapp a poukázal, že podobně to viděl i při prohrách na Arsenalu, na Chelsea, ale i většině zápasu na Tottenhamu, který nakonec „Hammers“ dovedli k remíze 3:3, byť prohrávali 0:3.

„Pokud se chtějí posunout na další úroveň, musejí dělat výsledky i v těchto zápasech. Jak utkání na Manchesteru United dopadlo, mě v tomto směru tedy nepřekvapilo. Vzhledem k tomu, jak šli do duelu nastavení. Doufali, že dostanou šanci na protiútok. Tím ukázali, že hrají na remízu. To bylo jako čekání na smrt,“ prohlásil směrem k West Hamu Redknapp.

Bývalý anglický reprezentant a mimochodem také syn trenéra Harryho Redknappa a bratranec Franka Lampard zdůraznil, že trenér Moyes musí „Hammers“ nastavit tak, aby v příštích zápasech předváděl bujařejší a kreativnější fotbal. „Leicester, Chelsea, Arsenal. S nimi budou hrát doma a budou si věřit. Musí ale změnit myšlení. Nečekat, až se nějaké věci stanou sami,“ podotkl.

Narážel tím mimo jiné i na fakt, že West Ham během celého utkání předvedl sedm střeleckých pokusů, z nichž ale ani jeden nemířil na branku. Takto nepřesní byli „kladiváři“ naposledy v srpnu 2013, kdy proti Stoke pálili mimo devětkrát, aniž by zapsali střelu na bránu. Ale také na fakt, že parta Davida Moyese nasbírala v neděli na Old Trafford jen dva fauly. „Nebyli nastavení správným způsobem. Byť ve druhé půli už byl jejich výkon agresivnější,“ přitakal Redknappovi bývalý útočník West Hamu Bobby Zamora.

A podobně to viděl i kouč Moyes. „Způsob, jakým jsme se nastavili na první poločas, nefungoval. O přestávce jsme to změnili, později znovu a trochu se to zlepšilo. Problémy nám ale působil hlavně Luke Shaw na levé straně. Nepodařilo se nám to však úplně zastavit. A naše protiútoky? Ty byly tentokrát opravdu hodně špatné,“ uznal trenér West Hamu, který coby kouč soupeře prohrál na Old Trafford v Premier League už počtrnácté v řadě. Delší sérii čítá pouze Harry Redknapp (15).