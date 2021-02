Souček v Anglii vládne záložníkům. Moyes: Ať zůstane, perfektní nákup

Poslední dva zápasy Hammers a Villians dělí jen něco málo přes dva měsíce. Výsledky jsou podobné: 2:1 a 3:1 pro West Ham, ale nemohly být odlišnější. Zatímco v listopadu domácí kladiváři vyhráli díky stoprocentní produktivitě, v Birminghamu jako hosté vyhráli na střely 10:2. Jednu z těch nebezpečných poslal z hrany vápna i Vladimír Coufal, ale skóre otevřel až jeho kamarád ze Slavie.

Osmý gól Tomáše Součka byl jiný než obvykle, žádné kladivo hlavou ani zakončená standardka. Nejlepší střelec Londýňanů si po 50. minutách bleskurychle naběhl za domácí obranu na Benrahmovu uličku a přesnou křižnou ranou za háčky propálil Emiliana Martíneze.

„Kluci to zvládli skvěle! Tomáš dal další gól a to měl ještě trošku smůly, že nepřidal ještě jeden. Byl to opravdu úžasný nákup, teď už to nemůžeme skrývat, přináší nám spoustu toho, co potřebujeme. Skvěle se s ním pracuje a doufám, že tu s námi vydrží ještě dlouho,“ chválil manažer David Moyes.

Statistici spočítali, že muž s číslem 28 je, co se týče gólů ze hry, nejlepším záložníkem celé Premier League. V žebříčcích sice před ním je miliardový nákup Manchesteru United Bruno Fernandes, ale ten polovinu svých zásahů nasázel z penalt.

Proti Aston Ville měl 75% úspěšnost přihrávek, desetkrát získal míč a vyhrál pět vzdušných soubojů, nejvíc v týmu. Třikrát byl faulován a zaznamenal i čtyři střelecké pokusy (z toho dva přesné).

Od serveru WhoScored dostal Souček skvělou známku 8,8 (Coufal měl nadprůměrných 7,2) a měl našlápnuto k dalšímu vyhlášení mužem zápasu, to by ovšem do týmu nesměl o víkendu přibýt Jesse Lingard, který ve zbytku zápasu zařídil vítězství 3:1.

V United měl nálepku vyhořelého talentu, který se ne a ne trefit. Před rokem a půl si jeden jeho (ne)fanoušek vsadil, že za celou sezonu nedá v lize gól a nebýt nastavení posledního zápasu, odvážný tiket by vyšel.

Teď se do střelecké listiny zapsal za jeden poločas víckrát, než za celou loňskou sezonu dohromady. „Rychle jsem si tu zvykl, pomohly mi i známé tváře. Před zápasem i během něj jsem se usmíval, dneska mě bavilo hrát fotbal. Ale tři body jsou to nejdůležitější,“ dušoval se znovuzrozený střelec.

Po dalším vítězství je West Ham stále na pátém místě před velkokluby Tottenhamem, Chelsea i Arsenalem. A jen dva body za Liverpoolem, který opět doma prohrál, tentokrát s Brightonem. Další body můžou Hammers přidat i v sobotu v londýnském derby proti Fulhamu.