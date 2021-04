Zázračný Kolářův návrat. Ke Slavii cítí odpovědnost, jaké jsou varianty?

Na majestátním stadionu Arsenalu se na včerejším předzápasovém tréninku Slavie hemžilo víc brankářů než stoperů. Pro trenéra červenobílých Jindřicha Trpišovského to byla trochu paradoxní situace, zároveň vystihovala lapálie, které musí se svým štábem překonávat. „Je to specifická situace, ale v minulosti jsem trénoval v mládežnických kategoriích a dorostech, kdy nás bylo někdy jedenáct, a taky jsme to museli poskládat,“ odlehčil atmosféru Trpišovský před velkou bitvou proti londýnskému kolosu Arsenalu.

Slavia se po dvou letech znovu nakrucuje ve čtvrtfinále Evropské ligy, což je mimořádný úspěch. Z jisté části stojí na brankáři Ondřeji Kolářovi, muži, který se pokouší o zázračný návrat. Přesně před třemi týdny prožil hororovou chvíli, útočník skotských Rangers Kemar Roofe ho šíleným a nesmyslným kopem ve stylu kung-fu trefil do obličeje, Kolář utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny, na tváři má taky několik stehů.

V tu chvíli vypadal start slávistické opory ve čtvrtfinále utopicky. Jenže pro úspěšného českého vyslance v pohárech je klíčovou osobností a sám touží po další velké konfrontaci. „Má svolení od lékařů. Měl by masku, v případě úderu do stejného místa by nemělo dojít ke zranění. Během předzápasového tréninku šel do plného zatížení. Uvidíme, co to s ním udělá. Před utkáním si s ním promluvíme, bude to o jeho pocitu. Kdybychom my nebo on cítili nějaké riziko, nepůjdeme do toho,“ vylíčil situaci Trpišovský.

Kolář má svolení od doktorů. Start proti Arsenalu je na něm, potvrdil Trpišovský

Spoluhráči ho nešetřili, museli prubnout, co případně vydrží. „Nebojíme se na něj střílet. On sám nám říká, ať ho nešetříme, protože kdyby šel do zápasu, musí být vyzkoušený. Kdyby mělo dojít na nějaký velký souboj, útočníci asi radši uhnou. Jinak ho ale bereme jako normálního člena kádru a střílíme na něj úplně normálně,“ popsal záložník Lukáš Provod.

Sám Kolář chce chytat, cítí na sobě určitou zodpovědnost. Nutné propriety, v nichž by musel nastoupit, tedy helma a kevlarová maska, jsou připraveny. „Ví, že jsme v těžké situaci a mužstvo je na něm závislé, na jeho kvalitě a způsobu hry. Takže se snaží udělat maximum, aby byl k dispozici,“ podotkl Trpišovský.

Pokud by se Kolář necítil, musel by hlavní stratég po konzultaci s trenéry brankářů sáhnout po jiném gólmanovi. V Londýně má tři další: Mladého junáka Matyáše Vágnera, který zvládl záskok na Rangers, ale v neděli v lize v Brně byl po faulu mimo vápno vyloučen. Protřelého Přemysla Kováře, jenž byl ale donedávna zraněný a jehož forma byla už v minulé sezoně otazníkem. A pak Jana Stejskala, který měl být původně dvojkou za Kolářem, jenže teprve teď se plně vyléčil po zranění a není rozchytaný.

Slávisté jsou každopádně připraveni. „Dotyčný brankář to ví a trenéři gólmanů ho chystají na způsob hry a hráče Arsenalu,“ přiznal Trpišovský.

Jasno má i v tom, jak poskládá stoperskou dvojici, do níž nemůže využít nemocného Ondřeje Kúdelu, který je zároveň pro dnešní zápas suspendován od UEFA, a Simona Deliho, kterého skolil koronavir. Podle informací Sportu by měl ve středu obrany vedle Davida Zimy nastoupit Tomáš Holeš. Místo něj bude na pozici defenzivního záložníka kmitat nejspíš Jakub Hromada. „Jsme rozhodnutí, jak to vyřešíme. Máme tři varianty, ze kterých jsme vybírali, rozhodování ovlivnilo i to, abychom měli nějaké možnosti a mohli reagovat v průběhu zápasu,“ konstatoval velitel slávistické lavičky.

Trh sleduje slávisty, víme o nich. Je to odvážný a unikátní tým, chválil Arteta

INSIDER s Martinem Jiránkem: Kolář v bráně na Arsenalu? Určitě neriskovat!