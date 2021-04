Trpišovský: Kolář dělá maximum, ale do rizika nepůjdeme. Co stopeři?

Klíčová otázka: jak to vypadá s Ondřejem Kolářem?

„Má svolení od lékařů. Měl by masku, v případě úderu do stejného místa by nemělo dojít ke zranění. Během předzápasového tréninku šel do plného zatížení. Uvidíme, co to s ním udělá. Před utkáním si s ním promluvíme, bude to o jeho pocitu. Kdybychom my nebo on cítili nějaké riziko, nepůjdeme do toho. Ví, že jsme v těžké situaci a mužstvo je na něm závislé, na jeho kvalitě a způsobu hry. Takže se snaží udělat maximum, aby byl k dispozici. Na druhou stranu v podstatě čtrnáct dní nic nedělal.“

Máte připravenou variantu, kdyby Kolář nakonec nemohl chytat?

„Ano. Máme k dispozici další tři brankáře, Přéma (Kovář) i Stejsky (Stejskal) už jsou v tréninku, překonali problémy, které je limitovaly. Vagi (Vágner) je také k dispozici a trenéři připravují jednoho brankáře, který by případně šel do brány. Dotyčný gólman to ví, trenéři brankářů s ním pracují a připravují ho na zápas, na způsob hry Arsenalu a na jeho hráče.“

Problémy máte i na stoperském postu. Jak si poradíte s absencemi Ondřeje Kúdely a Simona Deliho?

„Chybí nám v podstatě čtyři stopeři, už jsme ale rozhodnutí, jak to vyřešíme. Máme tři varianty, ze kterých jsme vybírali, rozhodování ovlivnilo i to, abychom měli nějaké možnosti a mohli reagovat v průběhu zápasu. Nejsme v jednoduché situaci, na stoperu bude hrát hráč, který tam normálně nehraje. Ale naštěstí to víme s předstihem a máme tři dny na to, abychom na to hráče připravili.“

Plánujete, že proti Arsenalu budete hrát aktivně jako vždy?

„Máme nějaký styl, ze kterého nechceme ustupovat. Není vhodné ho měnit, i když vás čeká taková kvalita jako Arsenal. Mají skvělé hráče v ofenzivě i defenzivě a brankáře, který je na tom technicky dobře. Je tu skvostné hřiště, o to těžší bude soupeře napadat, my se o to ale budeme snažit. Je to věc, která nás zdobí.“

První zápasy v pohárech bývají opatrné, ale vy i Arsenal jste ofenzivními mužstvy. Očekáváte, že tentokrát by mohlo padnout hodně branek?

„Indicie směřují k tomu, že bude padat hodně gólů a bude hodně šancí. Když to srovnám, tak Rangers hráli defenzivní fotbal, zatímco Arsenal je věrný své ofenzivní tradici. Soupeř má skvělé hráče a my jsme, alespoň myslím, také ukázali, že v Evropě můžeme být nebezpeční. První zápas hrajeme venku, jsme v jiné pozici než ve dvou zápasech předtím. Když se nám podaří vstřelit gól, bude to příjemné a máme ambici hrát více nahoru. Na druhou stranu hrajeme u protivníka, který je doma silný. Na jaře jsme byli úspěšní tím, že jsme zvládli venkovní odvety, a musíme proto k zápasu přistoupit stejně, jako když se jedná o odvetu venku.“

Poslední věc: Abdallah Sima může po snížení disciplinárního trestu hrát v neděli derby se Spartou. Co tomu říkáte?

„Je to pozitivní zpráva. Jsem rád, že za takový zákrok nestojí hráč dva zápasy. Je to rozhodnutí pro fotbal, i když nám samozřejmě pomáhá i sportovně, protože Simu budeme mít k dispozici. Zákrok byl, jaký byl. Na hraně. Dva zápasy za to jsou moc přísný trest, stopka na jedno utkání je naprosto adekvátní.“

