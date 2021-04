Kamara poprvé osobně o případu s Kúdelou: slzy i hněv, urážky každý den

Moment ze zápasu Rangers – Slavia (0:2), kdy stoper Pražanů Ondřej Kúdela cosi pošeptal domácímu Glenu Kamarovi, obletěl svět. Jen oni dva skutečně vědí, co se v oné chvíli odehrálo. Jedna strana hovoří o rasistických urážkách, druhá je razantně odmítá.

Konflikt Kamara vs. Kúdela: co zaznělo z obou stran a vyjádření kouče Gerrarda

Zatímco Kúdela pár hodin po utkání přišel s verzí, že Kamarovi řekl „fuc***g guy“, fotbalista Rangers komunikoval přes svého právního zástupce, kde zaznělo, že měl stoper Slavie použít rasistické „fuc***g monkey.“

Osobní vyjádření Fina ale chybělo. Nyní se jej podařilo získat ITV News Scotland. „Cítím, že musím říct svou verzi příběhu a pravdu,“ pronesl na úvod Kamara.

„Myslím, že tam křičel hráč Slavie na rozhodčího. Říkal, aby někoho vyloučil, nebo něco takového. Na mě přitom pokřikl „sh*t up“ (drž hu*u), vteřinku příteli. Tomu se jeho spoluhráč, myslím, že s číslem 17 (pozn. red. - Lukáš Provod), zasmál,“ popisoval Kamara.

Vzápětí k němu Kúdela přišel a něco mu se zakrytými ústy pošeptal. „Řekl: Jsi opice, jsi k**va opice a víš to. V tom jsem reagoval a řekl, že on je rasista, on je rasista,“ uvedl Kamara s tím, že to slyšel i jeho parťák Connor Goldson, načež vzápětí došlo mezi hráči k strkanici a nahánění obránce Pražanů.

„V ten moment se mi hlavou honilo hodně emocí: naštvanost, rozrušenost, ponížení. Celá moje rodina, přátelé, kdokoliv to sleduje… byl jsem jak malý kluk. Nevěděl jsem, jak se cítit. Byl jsem v bodě, kdy jsem měl z naštvání slzy v očích. Takhle jsem se necítil kdovíjak dlouho. Byl to opravdu divný pocit,“ řekl Kamara s tím, že slovy nedokáže pořádně popsat, jak se cítil. „Doufám, že už to nikdy nezažiju, bylo to šílené.“

Fotbalista Rangers si vážil podpory, které se mu dostalo od klubu, spoluhráčů z reprezentace, fanoušků, ale například i od Alexandra Lacazetta z Arsenalu i řady lidí, které neznal. „Kdybych se mohl do té doby vrátit, stoprocentně bych odešel ze hřiště. Trenér se mě snažil dostat ze hřiště, ale byl jsem uzavřený do sebe a nikoho jsem neslyšel. Procházel jsem různými emocemi a neposlouchal jsem,“ doplnil Kamara. „Nevím, jestli se během svého života dočkám toho, že se podaří tyto věci změnit, ale pokud tomu můžu nějakým způsobem pomoct, udělám to.“

Vadí mu i chování Slavie v následujících dnech a týdnech. „Viděl jsem jejich fanoušky, jak reagovali. Dostávám (rasistické) urážky na instagramu každý den. Nejsem člověk, který by se tím nějak nechal ovlivnit, takže jsem v pohodě. Ale to, jak se k tomu tým (Slavia) postavil, je smutné,“ řekl Kamara v televizním rozhovoru. „Mám pocit, že bych měl říct svou verzi. On-line zprávy, které dostávám, rasistické urážky - instagram, twitter, všude. Cítím se jako oběť, to je potřeba říct,“ dodal.

V rozhovoru Kamara reagoval pouze na moment mezi ním a Kúdelou, který se odehrál na hřišti. K incidentu, k němuž mělo dojít v útrobách stadionu, kdy měl fotbalistu Slavie fyzicky napadnout, nezaznělo nic. Naopak i zde došlo, stejně jako v případě prohlášení skrze právníka, ke zkomolení jména Ondřeje Kúdely na Oleg Kudela.

Celým případem se stále zabývá UEFA, která zatím Kúdelovi dočastně zastavila činnost na jedno soutěžní utkání. Slavia se tak bez něj musí obejít ve čtvrtečním úvodním zápase čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu, kde byla ale stejně kvůli zdravotním problémům nehrál. Informovala o tom sama Slavia ještě předtím, než padlo zmiňované rozhodnutí UEFA.