Dubovská o „přestupu“: Češi a Slováci patří k sobě. Ledecká? Wow, je to dříč

Prožila si těžké chvíle, zápolila s formou i zdravotními potížemi. Ale v posledních letech se dostala do pohody a na mistrovství světa ve slavném středisku Cortina d‘Ampezzo by ráda v pozici nejlepší české slalomářky útočila na elitní desítku. Nebo ještě výš? „Každý sportuje, aby vyhrával,“ tvrdí 28letá dáma, která je v aktuálním hodnocení disciplíny Světového poháru na výtečném třináctém místě.

Historicky jedinou Češkou, která vyhrála mistrovství světa, byla v roce 2007 Šárka Strachová, tehdy Záhrobská. Vám v tu dobu bylo patnáct, sledovala jste její závod?

„Ano! I teď si tu jízdu někdy pouštím na youtube. Moc si nepamatuju, kde přesně jsem na to tehdy koukala, ale určitě si to vybavuju. Byl to krásný zážitek. A pořád je, když to vidím. Nádhera.“

Inspirativní nádhera?

„Stoprocentně. Šárka je vzorem pro nás všechny lyžařky. Nejenom tím, co dokázala, ale i chováním. Jak byla milá a skromná. Je neuvěřitelné, když si člověk uvědomí, kolik medailí získala na olympiádě nebo mistrovství světa.“

Znáte se osobně?

„Moc mi pomohla, když mi v minulosti umožnila s ní trénovat, navíc jsem mohla využít i její fyzioterapeutku. Za to jsem jí velmi vděčná. Bylo to v době, kdy se blížila konci kariéry, já jsem začínala, takže to bylo super. Moc jsem si vážila toho, že jsem jí mohla být v tu chvíli na blízku. Když jedu do Prahy, navštívím ji v její klinice VO2max. Vždycky ji moc ráda uvidím, prohodíme pár slov.“

Jste rovněž slalomářka, takže vás láká vyhrát jako ona titul?

„Aby ne! (smích) Všichni sportovci chtějí vyhrávat. Proto to děláme. Každý sníme o tom získat zlato na olympiádě nebo mistrovství světa. Nejsem výjimka. Na startu pokaždé toužím uspět. Ale zase musím být realistka. Je to hrozně těžký.“

Martina Dubovská Věk: 28 (27. února 1992 v Třinci)

Profese: alpská lyžařka, specialistka na slalom

Občanství: české i slovenské

Ve Světovém poháru: od 4. 2. 2011

Největší úspěchy: 2x umístění v top 10 ve slalomu ve SP (2019 – 9. a 2020 – 10. v Levi), vítězka Evropského poháru ve slalomu (Ahrntal – Klausberg 2020)

Trenér: Andrej Prevuzňák

Vybavení: Völkl

Zvlášť v tuzemských podmínkách.

„To jo. Ale dělám maximum, aby se mi dařilo.“

Už od žákovských kategorií vás to táhlo ke slalomu?

„Mamina si ze mě dělala srandu, že i když ostatní svištěli dole na padáku u nás na sjezdovce ve sjezďáku, já už tehdy dělala pořád obloučky. (smích) Často mi to v legraci připomíná. Ale upřímně musím říct, že jsem potom měla ještě raději obří slalom. Myslím si, že jsem v něm jako malá byla i lepší, ale výsledky jsem měla ve slalomu. Obřák je teď pro mě trochu zanedbaná disciplína. Ale zbožňuju ho a ráda bych ho ještě jezdila. V poslední době se však zaměřujeme na slalom. V něm mám největší šanci.“

Obřák zůstává srdeční disciplínou?

„Ano. Akorát je náročnější na trénink, hlavně v našich československých podmínkách. Slalom se dá mydlit téměř na jakékoliv sjezdovce. Takže i proto se na něj víc specializujeme.“

Dlouhodobě slalomu vládne dvojice Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová. Jak se vám na ně dívá?

„Neustále sleduju a studuju jejich jízdy. Buď přímo na závodech nebo i na youtube. My ostatní se od nich máme co učit. Jsou pro nás vzorem, rády bychom je dohnaly. I když to půjde asi těžko. Hodně těžko.“ (smích)

Předpokládám, že máte blíž k Petře Vlhové.

„Samozřejmě.“

Dubovská ve Špindlu bodovala: Kvůli obřímu slalomu bojuju s tátou

Jak si vybavujete dětství, které jste prožily na společném sídlišti?

„Dost jsme toho spolu zažily. I když ona je o tři roky mladší a v lyžování jsou většinou kategorie po dvou letech, takže jsme se míjely. Nevybavuju si detaily, ale odmalička jsem ji registrovala. Už jako žačka jezdila výborně, vyhrávala s velkým náskokem. Byla obrovský talent a všichni jsme věděli, že jednou bude opravdu TOP. Ale při závodech teď není až tolik času, abychom se moc vybavovaly. Prohodíme pár slov, ale jinak se soustředíme na svoje výkony.“

A se Shiffrinovou to máte jak?

„Spíš je to tak, že holky,