Hrdina Holeš vzešel z vísky bez hřiště, jeho bratr psal omluvu po gólu

S fotbalem začínal v Jimramově, čtyři kilometry od malé vísky Borovnice, kde osmadvacetiletý borec vyrůstal a kde jako na potvoru nebylo fotbalové hřiště. Pak se přesunul do Poličky, a odtud v patnácti do Hradce Králové.

„Vždycky byl poctivý a skromný. Tyto vlastnosti jsou v něm dodnes. Úspěchy mu nestouply do hlavy. Psali jsme si po Arsenalu. Hrozně jsem mu gratuloval a on nám zase popřál, ať postavíme stadion. To je přesně on,“ připomíná Richard Jukl, generální ředitel východočeského klubu, další Holešovu památnou trefu z této sezony, kterou srovnával první čtvrtfinále na Arsenalu 1:1. Po ní si získala pozornost i omluva jeho bratra Jiřího, který řval v hradeckém paneláku po trefě svého sourozence.

Co dál zdobí Holeše? „Z vlastností bych ještě doplnil cílevědomost a ctižádostivost,“ upozorňuje Bohuslav Pilný, který Holeše čtyři roky trénoval. „On nikdy neřešil věci okolo. Soustředil se vždy jen a jen na sebe. K fotbalu měl správný přístup,“ dodává.

Od rodiny dostal skvělé základy

V Hradci prošel Holeš zásadní změnou. Kvůli zranění na půl roku vypadl ze hry, během pauzy začal na sobě ještě víc makat, pustil se do spolupráce s kondičním trenérem Josefem Petruškou: tohle spojení trvá dodnes. Zesílil, nabral svaly, vrátil se jiný hráč. Teenagera nahradil chlap, z kterého šel respekt.

„Začínal u mě v Hradci jako dorostenec, jsem moc rád, že se mu utkání takhle povedlo,„ chválil ho po posledním utkání ve studiu iSport také trenér Václav Kotal. “Už v mládeži měl vlastnost, že všechny situace dohrával až do konce. To je ve středu hřiště výhoda, chodí do všeho na sto procent.„

Kariéra začínala nabírat obrátky. Sice trochu později než u nejlepšího kamaráda gólmana Tomáše Koubka, to ale vůbec nevadí. Holeš je na vrcholu.

Ve Slavii musel na šanci dlouho čekat. Nicméně ve chvíli, kdy to vypadalo, že z luxusního angažmá nic pořádného nevypadne, ušil mu Trpišovský roli na míru. Z kraje obrany se přesunul na pozici defenzivního štítu. „Abych řekl pravdu, nikdy by mě nenapadlo, že by tam mohl hrát. Jenže on je strašně vnímavý, dovede vyhodnotit situaci a adaptovat se. Ve Slavii mu ani nic jiného nezbývalo,“ myslí si Pilný.

Ve Slavii si už zahrál pět různých rolí. Všechny umí. Jako herec z Národního divadla. Začínal na pravém a levém kraji defenzivy, prubnul si pravou zálohu, zalíbení našel ve středu pole a proti Arsenalu uchvátil oscarovým představením na stoperu. „Klidně by mohl chytat,“ říká Pilný, a z rukávu tahá historku, jak se Holeš po trénincích v Hradci automaticky přesouval do brány.

Současný reprezentant vzešel ze skromných poměrů, rodiče neměli na rozdávání, vždy však byl vytrvale podporován. „Je to skromná rodina. Táta byl také fotbalista. Tomášovi hrozně fandí. Dostal skvělé základy,“ vypráví Jukl.

„Jednou jsem se ho ptal, kde rodina na tribuně sedí, protože jsem věděl, že od nich má neskutečnou podporu. Ukázal mi partu lidí a řekl: to jsou ti s klobouky na hlavách. Od té doby jsme jim říkali kloboučníci,“ směje se Pilný, bývalý řízný obránce a vítěz ligy s Libercem ze sezony 2001/02.

Když v červenci 2017 z Hradce odcházel do Jablonce, kladl mu na srdce, ať je sebevědomý. Jedině tak se prosadí. Povedlo se. „Povahové rysy má jasně dané. O to víc je obdivuhodné, že to dotáhl do nejlepšího českého klubu a do reprezentace,“ obdivně praví Jukl.

A jak se ukazuje, ještě to nemusí být konec!