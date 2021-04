Arsenal chválil Slavii: Kometa! Brankář Leno popsal, co říkal Kolářovi

Slavia udělala minulý týden na Ostrovech znovu dojem. „Jsou jako kometa,“ ocenil brankář Arsenalu Bernd Leno před čtvrteční odvetou ve čtvrtfinále Evropské ligy. Po domácí remíze 1:1 čekají „kanonýři“ v odvetě v Edenu těžkou šichtu. Neúspěch si však nepřipouštějí, vždyť ten by mohl smazat jejich poslední naději na účast v evropských pohárech v příští sezoně. „Doufáme, že to se nestane,“ zůstal odhodlaný německý brankář.

V banku leží hodně: hodnotný úspěch v podobě postupu do semifinále Evropské ligy, Arsenal si navíc může udržet naději, že by rozpačitou sezonu ještě mohl zachránit. Londýnský kolos ale neztrácí sportovního ducha a rytířský přístup.

Brankář Bernd Leno a kapitán „kanonýrů“ Héctor Bellerín zašli před prvním čtvrtfinále Evropské ligy za slávistickým gólmanem Ondřejem Kolářem, aby ho po brutálním zákroku od Kemara Roofa z Rangers podpořili a ujistili, že se nemusí bát chytat.

„Viděl jsem na videu, co se mu stalo. Vypadalo to strašně a jsem rád, že je v pořádku. Brankáři mají mezi sebou speciální vztah. Řekli jsme mu, že ten zákrok byl příšerný a že doufáme, že bude v pořádku, ale taky že chceme vyhrát,“ vylíčil Leno na tiskové konferenci. Kolář nastoupil do čtvrtfinálové bitvy v masce a helmě a podal velice slušný výkon.

Celá Slavia trápila Arsenal, na konci nastaveného času urvala v Anglii remízu 1:1. „Opět na mě udělali skvělý dojem. Líbí se mi, jak ke všemu přistupují a jak hrají. Proto jsou tak daleko a porazili tolik dobrých týmů. Nevzdávají se. Odveta bude velkou bitvou,“ vytušil trenér „kanonýrů“ Mikel Arteta. „Víme, že jsou silní doma, ale my zase venku. Chci se soustředit jen na nás, musíme ukázat, co v nás je,“ upozornil dál španělský stratég.

Leno úspěšného českého vyslance v pohárech také chválí. „Jsou skvělým týmem, jsou v téhle soutěži jako kometa. Měli jsme v prvním zápase hru docela pod kontrolou, ale oni jsou nebezpeční, mají dobré brejky, hrozí ze standardních situací. Víme, že odveta bude těžká,“ podotkl německý brankář. „Ale pozor, také pro ně je výsledek nebezpečný. Pokud dáme první gól, budou pod velkým tlakem,“ dodal vzápětí Leno.

Arsenal prahne po úspěchu v Evropské lize, triumf v ní by byl pro slavný londýnský klub vykoupením. V Premier League trůní až na devátém místě, z obou anglických pohárů je ze hry venku. Tlak před konfrontací v Edenu roste. „Nejdůležitější zápas je vždy ten následující, pro tohle utkání to platí taky,“ prohodil Arteta.

„Kanonýři“ hrají i o účast v evropských pohárech, celkové vítězství v Evropské lize, které by je poslalo rovnou do Ligy mistrů, se pro ně jeví jako nejschůdnější cesta pro splnění této mety. Arsenal bez pohárů? To by byla rána, Arteta i Leno na tohle téma museli odpovídat.

„Nechci o tom přemýšlet a přenášet takové myšlenky na hráče a celý klub,“ odmítl se ve chmurném výhledu obšírněji pitvat kouč. „Je to zvláštní představa, ale nebylo by to správné. Doufáme, že se to nestane. Věříme, že Arsenal bude hrát poháry i v příští sezoně,“ burcovala gólmanská jednička.

Slovutný anglický celek doufá, že budou na zápas uschopněni důležití hráči. Vyhlídky má nadějné. Bukayo Saka a Emile Smith Rowe budou podle Artetových slov připraveni, u dalších ofenzivních borců Pierra-Emericka Aubameyanga a Martina Ödegaarda bude záležet na aktuálním stavu.

