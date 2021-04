Uragán Nymburka řídil Tůma, stanovil si rekord. Chceme první místo, hlásil

Do předposledního zápasu v osmifinálové skupině Ligy mistrů mohli vstupovat v klidu, hlavní cíl v podobě postupu na Final Eight mají totiž zajištěný. Basketbalisté Nymburka ovšem předvedli na palubovce Sassari uragán, zvítězili 91:73 a doma si to se Zaragozou rozdají o první místo tabulky. „Zápas byl malou pečetí na postup. Větší pečeť můžeme dát ve čtvrtek,“ hlásil Jakub Tůma, který se podepsal na skvělém úvodu hostů.

Střelecký účet načal právě odvážný nymburský mladík, kterému při absencích rozehrávačů Retina Obasohana a Jerricka Hardinga připadla klíčová role. „Bylo důležité, že jsme soupeři hned na úvod utekli na deset bodů,“ uvedl Jakub Tůma.

Úvodní dvě přesné střely dodaly dvaadvacetiletému hráči potřebný klid. „Jsem moc rád, že mi vyšel úvod. Nastříleno mám a jeden zápas už to přijít muselo. Možná to bylo trochu štěstí, že jsem na začátku obě střely proměnil. Každopádně mě to dost nakoplo,“ usmíval se odchovanec Litoměřic a USK Praha.

Jeho dosavadní střelecký rekord v zápase Champions League činil pět bodů. Úterní večer na Sardinii mu ale vyšel parádně a k výhře pomohl 13 body. „Malinko mě mrzí, že jsem nedal všechny šestky, protože nové maximum mohlo být ještě vyšší.“

Výkon nymburského mladíka nezůstal bez odezvy mezi zkušenými spoluhráči. „Šlapalo to v obraně. V útoku jsme si půjčili míč. A Kuba Tůma už jen slízl smetanu,“ smál se Petr Šafarčík. „Byli jsme všichni rádi, že to prorazil. Na střelách z rohu s ním pracuji, jak jen to jde. Bylo vidět, že se něco přiučil,“ doplnil dobře naladěný Šafarčík, který po dlouhém zranění dostal větší prostor na pozici rozehrávače.

Dobrému rozpoložení nymburských hráčů se nebylo co divit. Tým ve třetí čtvrtině vedl nad Sassari až o osmadvacet bodů a předvedl oslnivou formu.

Nymburk po jasné výhře v Itálii dotáhl v tabulce vedoucí Zaragozu, kterou hostí ve čtvrteční domácí dohrávce (18.30, přímý přenos vysílá Nova Sport1). Po porážce ve Španělsku 71:90 stačí svěřencům kouče Orena Amiela k první pozici a lepšímu nasazení pro Final Eight zvítězit jakýmkoliv rozdílem.

„Chceme Zaragoze oplatit prohru a získat krásné první místo ve skupině,“ prohlásil Tůma.