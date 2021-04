Ujfaluši, Fenin a Jankulovski před bájným barem Kozička: Pachatelé na místě činu!

Pověstný »Bermudský trojúhelník« sympatických náleven na pražském Starém městě. Dějiště památných průšvihů fotbalového nároďáku. Teď si tu dali sraz jejich slavní pamětníci.

Legendární pábitelé stoper Tomáš Ujfaluši (43), útočník Martin Fenin (34) a bek Marek Jankulovski (43). A za nimi vývěsní štít s nápisem Bar Kozička.

Kdyby stěny, stoly a židle tohoto bájného občerstvovacího zařízení mohly vyprávět, bylo by to na scénář k veselému seriálu. Třeba o slavné pitce a bitce z června roku 2008. Tady se bývalí reprezentanti za mladých nocí dobývali na dna skleniček a za zpěvu sprostonárodních písní přitom poplácali nespočet dámských sukní. No a sem tam i papulu jiného návštěvníka. Jasně, byly maléry, ale ti kluci uměli žít. Dnes? Jejich následovníci jsou samý PlayStation, samé podnikání a módní kolekce. Zkrátka docela nuda…

»Ujfu« a »Feňu« zbubnoval »Jankul«! „Marek, žije v Ostravě, ale měl v Praze nějakou schůzku, tak nám zavolal a dali jsme si rychlé kafe kousek od Kozičky. Vzpomínali jsme na staré, dobré a lepší časy,“ pověděl Blesku Martin Fenin. V den svých narozenin houpal v kočárku třítýdenní dcerku Miu a s úsměvem dodal: „Je to všechno pořád čerstvé, zvykám si na roli taťky.“

Tři parťáci z reprezentace se vyfotili u oblíbeného pražského baru.







