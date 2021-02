Straka vede Třinec na Baník: Ocelové kobry budou kousat, kůži dáme draho!

Druholigový Třinec přebíral František Straka na konci září na posledním místě. Ocelové kobry, jak svůj nový tým stylově pojmenoval, pod jeho vedením vybojovaly z osmi zápasů 15 bodů. Prohrály jen s vedoucím Hradcem Králové. Uštknout chtějí i favorizovaný Baník. „Doufám, že Ocelové kobry budou kousat. To si přeju, to je jasný,“ usmívá se Straka.

Jak se těšíte na MOL CUP proti Baníku?

„Neskutečně, hlavně pro kluky je to obrovská challenge. Šance se ukázat. Proti Baníku se nehraje každý den, takže kluci mají obrovskou motivaci. Určitě se popereme o dobrý výsledek, i když víme, že Baník je veliký favorit. Absolutně respektujeme sílu a kvalitu Baníku, ovšem budeme chtít prodat svoji kůži hodně draho.“

Je pro vás osobně motivací, že vítěz půjde v dalším kole na Spartu?

„Ježišmarjá! Volali mi kluci z Prahy: ‚Franci, víš o tom, že když postoupíte přes Baník, půjdete na Spartu?‘ Já jim říkám: ‚Heleďtese, vy jste se normálně zbláznili! Zůstaňme stát na zemi, bože můj. Nejdřív je třeba porazit takový mančaft, jako je Baník.‘ Je jasné, že to vnímám, ale nejdřív musíme udělat první krok. Já jsem spíš ten, co stojí pevně na zemi. Přeju si, abychom uhráli dobré utkání, dobrý výsledek a byli všichni spokojení.“

Baník je favorit, nicméně vnímáte i jeho aktuální nepohodu?

„Podívejte se, samozřejmě výsledky Baníku vnímám. Jsem v regionu už nějaký čas a Baník je tady kultovní záležitost pro všechny. Podobně jako Sparta v Praze, tyhle mančafty se ohledně sledovanosti dají srovnat. Samozřejmě vím, jaká je momentálně situace a vím, že Baník má ambice na to, aby hrál Evropské poháry. Musí se s tím popasovat, to je jasný. To ale neznamená, že my bychom si měli nějakým způsobem myslet, že pojedeme na Baník a budeme tam hrát super fotbal. To je otázka respektu. Nechává mě to v klidu a kluky taky, už jsme na tohle téma mluvili.“

Jestliže se Baník v lize trápí, těžko pohár podcení, souhlasíte?

„Máte naprostou pravdu, já náš pohár vyhrál dvakrát. S Teplicemi a se Spartou. Dá se říct, že to je nejjednodušší cesta do pohárů. Tím pádem by měl být pro Baník absolutní priorita. V lize to zatím nevypadá, jak si představuje, o to víc budou baníkovci zatvrzelí a napumpovaní, aby šli dál. Ale jak jsem říkal. Doufám, že ukážeme i naši sílu.“

Baník nenechá hrát Tijaniho a Ciencialu, kteří u vás hostují. Svědčí to o tom, že bere pohár vážně?

„Já to musím respektovat, i když mi to jde proti srsti. Tohle pravidlo je akorát u nás, nikde jinde. OK. Já jsem rád, že nám tyto dva hráče dal Baník k dispozici, za to jsme vděční. Tijani i Cienciala jsou opravdu kvalitní hráči a nás moc těší, že za nás mohou hrát. A respektujeme pravidlo, že v poháru hrát nemohou. Pro mě je to škoda, poněvadž bych je rád viděl na hřišti.“

Hrát se bude na tréninkovém hřišti v areálu Vista, je to pro vás výhoda?

„Abych pravdu řekl, byl jsem celkem překvapený, že Baník nechtěl hrát na svém hřišti. Tam to má načtené, tam je jeho hrad. Dost mě to překvapilo. Asi je to i otázka toho, v jaké je hřiště kondici. Mají před sebou důležitý zápas s Teplicemi, nechtějí si hřiště asi rozbít. Což chápu, když jsem viděl hřiště, na jakých se teď hraje. Je to určitá výhoda pro nás. Přece jenom, z hráčské kariéry si pamatuji, že když jsme nehráli na svém stadionu, bylo to malinko jinačí.“

Ještě nedávno se spekulovalo, že by se do Baníku mohl vrátit Pavel Vrba. Překvapilo vás, že po něm nakonec sáhla Sparta?

„Abych byl upřímný, opravdu jsem počítal s tím, že kdyby se na Baníku něco stalo, bude tam Pavel Vrba číslo jedna. O to víc mě překvapilo, že po něm sáhli sparťani. Vypadá to, že udělali velice dobře. Jednak je Pavel Vrba skvělý harcovník, který prošel Ligou mistrů a jsou za ním úspěchy. To nakonec ukazuje i teď, kdy udělali devět bodů a mančaft se psychicky posunul úplně někam jinam. Ve Spartě je daleko víc sebevědomí. Když bude mít Pavel výsledky a půjde dál touto cestou, tak i ultras nakonec půjdou s ním. Jde o jedno - aby měl klub úspěch. Na tom je všechno postavený.“