Sparťan Radakovič našel nové angažmá. Sezonu dohraje v Polsku

Po přestupu z Olomouce v létě 2018 prožil na Spartě hodně turbulentní začátek angažmá. Byl u blamáže se Suboticou v předkole Evropské ligy. Už první utkání, které Pražané prohráli v Srbsku 0:2, hodnotil jako katastrofu.

Radakovič po blamáži Sparty: Tragédie! Katastrofa! Nevím, co to bylo

Pak navíc přišel druhý duel, po němž mnozí z vyřazení vinili právě Radakoviče. Sparta smazala dvougólové manko, ale následně srbský stoper zavinil penaltu, která definitivně odvála naděje na postup.

„V ten moment se mi zhroutil svět. Stadion byl plný, do té doby burácel. Rázem se udělalo úplné ticho. Po zápase jsem se vrátil domů. Byla tu ségra, máma i moje přítelkyně. Já jsem ale byl v šoku. Vůbec jsem nemluvil, nejedl. Dva dny jsem nemohl pořádně spát. Bylo to pro mě hrozně těžké, bral jsem si to osobně, jako vlastní selhání. Takovou chybu jsem si nemohl dovolit. Bohužel se stalo, už je to za mnou,“ pronesl v rozhovoru pro deník Sport pár týdnů po smolném zápase.

Hned v dalším souboji se Slováckem (1:0) ale tribuny vyvolávali jeho jméno. „Bylo to pro mě něco neuvěřitelného, neskutečně mě to překvapilo. Můžu fanouškům ze srdce poděkovat za to, že mě takhle podpořili, to je neuvěřitelné,“ těšilo Radakoviče.

Ten nakonec v rudém odehrál 34 zápasů, ten poslední 25. srpna 2019 v Liberci (1:3). Vstřelil v nich dva góly, jeden v lize Karviné, druhý v poháru Baníku. Následně odešel na roční hostování s opcí do ruského Orenburgu, ten však právo na přednostní odkup nevyužil. V srpnu 2020 tak Sparta Radakoviče poslala na další hostování, tentokrát do Astany.

V dresu kazašského celku si zahrál srbský obránce předkolo Ligy mistrů, na konci roku se ale vrátil na Letnou. Od té doby se připravoval s A-týmem Letenských, avšak se svolením, hledat si angažmá. To nyní objevil - do konce sezony bude působit v polské Wisle Krakov.