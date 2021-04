Možná mimořádná, ALE… Sparta řeší největší trable od nástupu kouče Vrby

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Sparta má mimořádný tým. Tuhle větu Pavel Vrba po nástupu na Letnou zopakoval několikrát. Do jaké míry to byla cílená chvála svých šéfů i nových svěřenců, nebo zda je o tom vnitřně skutečně přesvědčený, ví pouze on. Fanoušci a širší fotbalová veřejnost ovšem tohle nerozlišují. Zajímá je pouze to, zda takové prohlášení stojí na pevných základech. Těmi musí být předváděná hra a samozřejmě i výsledky.