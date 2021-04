Super League potvrzena: Zatím 12 TOP klubů! UEFA varuje: Vyloučíme vás

Do projektu Superligy se chtějí zapojit také angličtí giganti • ČTK

Přichází revoluce v evropském klubovém fotbale? Dost možná ano! Dvanáct špičkových celků z Anglie, Itálie a Španělska oznámilo vytvoření nové soutěže, tzv. Superligy. Ta by se měla hrát ve všední dny, týmy zároveň chtějí zůstat i v domácích ligách. UEFA jim společně s národními svazy ale hrozí vyloučením ze všech ostatních soutěží i zákazem startu hráčů v reprezentačních zápasech.

V posledních letech se o tom stále častěji spekulovalo, teď je to opravdu tady! Zatím tedy alespoň na papíře.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Inter Milán, AC Milán a Juventus - to je dvanáctka klubů, která v neděli pozdě večer oznámila založení nové Superligy.

Jde o 12 zakládajících členů, celkem by se prvního ročníku nakonec mělo účastnit 20 celků. Podle zveřejného formátu na oficiálních stránkách Superligy mají být vytvořeny dvě skupiny po deseti, kde se utká každý s každým systémem doma venku. Ze skupin pak dohromady osmička nejlepších postoupí do vyřazovací fáze hrané klasickým play off systémem.

Představitelé superligy uvedli, že by po spuštění soutěže chtěli mít 15 takzvaných zakládajících členů, které by každou sezonu doplnilo pět kvalifikovaných klubů na celkových dvacet účastníků. Kdy by měla soutěž odstartovat, její zástupci neoznámili. V dřívějších plánech se hovořilo o ročníku 2022/23.

Tahle novinka se ovšem vůbec nelíbi UEFA, která pořádá tradiční evropské poháry nebo mistrovství Evropy.

„Doslechli jsme se, že některé anglické, španělské a italské kluby plánují založení uzavřené superligy. Pokud by se tak stalo, jsme my i FIFA připraveni se bránit všemi dostupnými prostředky,“ varovala UEFA v neděli odpoledne, když zesílily spekulace o oznámení Superligy.

„Společně se postavíme proti tomuto cynickému projektu, který je založen výhradně na zájmech několika klubů. Přitom v současnosti svět potřebuje především solidaritu. Fotbal je navíc založen na soutěžení, nic jiného nepřichází v úvahu,“ doplnila ještě UEFA. Na její stranu se také postavili francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson.

A po oficiálním potvrzení pak vydala jasné stanovisko.

„Každý klub a hráč, který se zúčastní Superligy může být vyloučen ze všech soutěží UEFA a FIFA na evropské i celosvětové úrovni.“

Teoreticky se tak může stát, že by týmy mohly být například vyřazeny už z probíhající sezony evropských pohárů. V Lize mistrů je ze zmíněné dvanáctky stále ve hře Chelsea, Manchester City a Real Madrid, do semifinále Evropské ligy prošly Arsenal a Manchester United.

Kluby stojící za vznikem nové soutěže ujišťují, že chtějí se zastřešujícmi organizacemi spolupracovat. „Zaládající kluby počítají s diskuzí s UEFA a FIFA, aby společně vznikla shoda na nové lize a vzájemném partnerství, které bude nejlepší pro fotbal,“ zní v oficiálním prohlášení.

K Superlize se zatím vůbec nepřipojily kluby z Německa a Francie. A evropský fotbal teď zřejmě čekají hodně zajímavé dny... V pondělí by naopak UEFA měla představit nový formát Ligy mistrů, který počítá s vyšší účastí týmů z elitních evropských lig, které konkurenční soutěž iniciují.