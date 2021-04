Tohle je kudla do zad! Nejlepší lyžařka uplynulé sezony Slovenka Petra Vlhová (25) krade české kolegyni Ester Ledecké (26) chlapa. Chce jí totiž přetáhnout servismana Miloše Machytku!

Lyžařská superstar, nebo prachobyčejná zlodějka? S pověstí Vlhové to jde z kopce. Nejprve se předlouho řešilo, jak její tým tajně špicluje tréninky největší rivalky Američanky Shiffrinové, teď pro změnu má zálusk na klíčového pomocníka česká sněhové královny Ledecké .

„Pro Vlhovou by to bylo logické rozhodnutí. Při výběru lyží rozhodují detaily a pro Petru je lepší o nich komunikovat v jazyce, který je jí bližší,“ komentoval informace slovenský deník Sme, zatímco lyžařčin otec Igor mlžil: „Chceme to dotáhnout co nejdříve, můžu jen říct, že by měli do týmu přijít dva noví lidé.“

Bude mezi nimi i Machytka? Pokud ano, vztahy mezi oběma hvězdami budou stejně ledové jako sníh v Alpách, což by ale velká změna nebyla. „Já Vlhovou ani moc neznám, blíž mám rozhodně k Shiffrinové,“ přiznala Ester. Snad jí proradná Slovenka načmajzne i lyže se snowboardem.