Ledecké a spol. počasí nepřálo. Po sjezdu na finále SP zrušeno i super-G

Dnešní program ve Švýcarsku komplikovala od rána mlha a další sníh na trati. Pořadatelé už předem snížili start a začátek ženského závodu odložili z 9:30 na 11:00. Ani poté ale nebylo kvůli špatné viditelnosti a stavu trati možné super-G uskutečnit.

Kriechmayr po zrušení finálového závodu vyhrál pořadí disciplíny o 83 bodů před domácím Marcem Odermattem. Gutová-Behramiová měla už nedostižný náskok 202 bodů před Federicou Brignoneovou z Itálie.

Ledecká na pátém místě ztrácela na čtvrtou Rakušanku Tamaru Tipplerovou 36 bodů, od třetí Corinne Suterové ji dělilo 74 bodů a od druhé Brignoneové 87. Šanci vylepšit umístění ale nedostala.

Ledecká a ostatní rychlostní specialisté už v Lenzerheide přišli kvůli nepřízni počasí o středeční sjezd. Zrušení super-G nahrálo v boji o velký křišťálový glóbus průběžně vedoucím Alexisi Pinturaultovi z Francie a Slovence Petře Vlhové, kteří jsou specialisty na technické disciplíny. Pinturault vede dva závody před koncem o 31 bodů před Odermattem, Vlhová má náskok 96 bodů před Gutovou-Behramiovou.

Konečné pořadí superobřího slalomu SP ve sjezdovém lyžování

Muži (po 6 závodech): 1. Kriechmayr (Rak.) 401 b., 2. Odermatt (Švýc.) 318, 3. Mayer (Rak.) 276, 4. M. Caviezel (Švýc.) 225, 5. Kilde (Nor.) 172, 6. Sander (Něm.) 169.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 35 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 1100, 2. Odermatt 1069, 3. Meillard (Švýc.) 760, 4. Schwarz (Rak.) 754, 5. Mayer 700, 6. Kriechmayr 675.

Ženy (po 6 závodech): 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 525, 2. Brignoneová (It.) 323, 3. C. Suterová (Švýc.) 310, 4. Tipplerová (Rak.) 272, 5. Ledecká (ČR) 236, 6. Bassinová (It.) 228.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 31 závodů): 1. Vlhová (SR) 1352, 2. Gutová-Behramiová 1256, 3. Gisinová (Švýc.) 1025, 4. Shiffrinová (USA) 915, 5. Bassinová 840, 6. Brignoneová 817, ...12. Ledecká 453, 41. Dubovská (ČR) 159.