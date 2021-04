Gebre Selassie vypráví o rasismu i kauze kolem Kúdely: Jsem obrněnější

Rasismus je pro něj citlivé a zároveň velmi důležité téma. Český obránce Theodor Gebre Selassie ví, jak zabolí hloupá rasistická urážka, v řadě situací se ale dokáže povznést. „Moje obrněnost nebo míra toho, co už je pro mě moc, je jinde než u hráčů, kteří vyrůstají v zemích, kde je více černochů a prostředí multikulturnější,“ vypráví obránce Brém v rozhovoru pro deník Sport s odkazem na fakt, že vyrůstal v Česku a vyslechl si své. Dnes je tu ale respektovaný, byl prvním hráčem tmavé pleti v dospělé reprezentaci, devátý rok válí v Německu. Co říká na kauzu kolem Ondřeje Kúdely?

Monstrózní spor, kdy je slávistický obránce Ondřej Kúdela obviněn z toho, že rasisticky urazil záložníka Rangers Glena Kamaru, samozřejmě sleduje. Obránce Brém Theodor Gebre Selassie vnímá kvůli životním zkušenostem celou kauzu i její všemožné konsekvence choulostivěji než mnoho lidí v Česku. Čtyřiatřicetiletý rutinér vysvětluje, proč je desetizápasový distanc od UEFA pro Kúdelu v českém prostředí kontraproduktivní nebo proč je lepší před zápasy na Ostrovech pokleknout.

Co ve vás vyvolává celá kauza kolem slávistického obránce Ondřeje Kúdely, který dostal od UEFA trest na deset zápasů za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary?

„Cítil jsem, jaké emoce to způsobilo, postupem času byly klidnější, ale verdiktem UEFA zase vyletěly. Upřímně, očekával jsem, že to tak bude. Neviděl jsem totiž východisko, se kterým by byli spokojeni všichni. Naopak jsem si po tomhle trestu říkal, jestli to z českého pohledu není kontraproduktivní. A podle mě je, když se budeme bavit o boji s rasismem v Česku.“

V čem?

„Je to jednoduché: málokdo totiž dokáže rozlišit v tomhle konkrétním případě všechny věci, co se staly. Zákroky, které se odehrály předtím, jsou jasné. Ale spousta lidí tyhle dvě věci – brutální fauly a nařčení z rasismu – spojuje, nerozlišuje je jako rozdílné a hází je do jednoho pytle, což je špatně, i když se staly v jednom zápase. Člověk pak urážku ospravedlňuje tím, že říká: ‚Podívejte se, jak do nás kopali, a my jim ani verbálně nemůžeme nic říct‘. Fakt je ten, že podle záběrů, které většina z nás viděla, nelze říct, co přesně tam proběhlo. Ve finále je to tvrzení proti tvrzení. A na základě toho bych si nedovolil nikoho trestat, postih pro Ondru Kúdelu je nešťastný a v kontextu ostatních trestů nevypadá vůbec dobře. Každopádně rasismus je velmi citlivý problém.“