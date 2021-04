as

Autor: as

A je to venku! Rebecca Rohlssonová (25), přítelkyně české hokejové superstar Davida Pastrňáka (24), je na startu devátého měsíce těhotenství. »Pasta« tak zadělával na potomka hned po velkém sportovním zklamání.

Sexy Švédka se vůbec poprvé od lednového oznámení těhotenství pochlubila bříškem, ve kterém kope malý Pastrňák. „Náš malý chlapec roste už 34 týdnů,“ prozradila Rebecca, které to s povyhrnutým svetříkem na molu u vody náramně seklo.

Nejenže do porodu zbývá jen pár týdnů, Pastrňákova láska navíc upřesnila, že k početí došlo na přelomu srpna a září. A tehdy bylo přitom Davidovi mizerně! Celý srpen strávil v torontské bublině, kde se hrálo odložené play off, poslední srpnový den pak jeho Boston prohrál s Tampou Bay ve druhém prodloužení a vypadl. Zklamaný český forvard mazal domů a tam už jeho láska moc dobře věděla, jak jej utěšit!

Dva týdny nato pak »Pasta« podstoupil v New Yorku operaci kyčle a pauzíroval až do konce ledna. Mezitím vytroubil do světa novinku, že bude táta.