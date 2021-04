Zacha přispěl dvěma góly k výhře Devils, Nečas a Zohorna 1+1

New Jersey nezachytilo nástup do utkání a v 53 sekundě na ledě Buffala prohrávalo 0:1. Bleskový obrat Devils zařídil dvěma přesilovkovými trefami Zacha. Poprvé se český centr prosadil ve třetí minutě, kdy si našel vyražený puk a bekhendem překonal brankáře Linuse Ullmarka. Druhý gól vstřelil přesnou střelou z levého kruhu o minutu později a poslal New Jersey do vedení 2:1.

Zohorna v duelu Pittsburghu s New York Rangers otevřel v sedmé minutě skóre povedeným forhendovým blafákem. Chvíli po polovině zápasu asistoval v početní výhodě u branky Evana Rodriguese a poprvé v NHL zaznamenal v utkání více než jeden bod. Český nováček, který má po čtyřech zápasech v NHL stejný počet kanadských bodů, byl stejně jako Zacha vyhlášen první hvězdou utkání. Penguins přehráli Rangers 5:2.

Carolina zvládla druhý duel s Floridou za sebou a posunula se do čela Centrální divize. Velký podíl na výhře 3:0 měl Martin Nečas, který asistoval u druhé trefy a v poslední minutě zápasu vstřelil uklidňující gól do prázdné branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:08. Ovečkin, 30:27. Oshie Hosté: 00:33. Lauzon, 16:02. Blidh, 24:09. Marchand, 56:55. C. Smith Sestavy Domácí: Samsonov (Vaněček) – Dillon, Carlson, Orlov, J. Schultz, Chára, Jensen – Ovečkin, Kuzněcov, Oshie – Sheary, Bäckström, T. Wilson – J. Vrána, Eller, Carr – Hathaway, Dowd, Hagelin. Hosté: Swayman (Vladař) – Grzelcyk, K. Miller, Lauzon, Clifton, J. Zbořil, Kampfer – Marchand, Bergeron, C. Smith – N. Ritchie, Krejčí, Pastrňák – DeBrusk, Coyle, Kuhlman – Kuraly, Wagner, Blidh. Rozhodčí Sutherland, Blandina – Nagy, Smith Stadion Capital One Arena, Washington

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:31. Aho, 26:35. Trocheck, 59:08. Nečas Hosté: Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bean, H. Fleury – Fast, Aho, Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Foegele, J. Staal (C), Martinook (A) – Geekie, Lorentz, Paquette. Hosté: Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Forsling, Gudas, Yandle (A), Nutivaara, Keeper, Kiersted – Verhaeghe (C), Barkov, Marchment – Hörnqvist, Wennberg (A), Huberdeau – Acciari, Lammikko, Vatrano – Luostarinen, Lomberg. Rozhodčí St. Pierre, Hanson – Murray, Schrader Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 4 987 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:02. Blackwell, 53:48. Rooney Hosté: 06:26. R. Zohorna, 23:23. Letang, 31:28. Rodrigues, 50:29. Zucker, 58:29. Jankowski Sestavy Domácí: Šesťorkin (A. Georgijev) – R. Lindgren, Fox, K'A. Miller, Trouba (A), Hájek, Br. Smith – Kreider (A), Zibanejad (A), Bučněvič – Panarin, R. Strome, Blackwell – Lafreniere, Chytil, Kakko – B. Howden, Rooney, Kravcov. Hosté: Jarry (DeSmith) – Dumoulin (A), Letang (A), Matheson, Ceci, M. Pettersson, Marino – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, McCann, Rodrigues – Aston-Reese, F. Gaudreau, Lafferty – R. Zohorna, Jankowski, Sceviour. Rozhodčí McCauley, McIsaac – Gawryletz, Alphonso Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 1 800 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:21. Del Zotto, 37:08. Roslovic, 50:41. Werenski, 59:15. Domi Hosté: 00:58. Coleman, 04:41. Stamkos, 05:41. Goodrow, 19:59. McDonagh, 24:54. Colton, 38:56. McDonagh Sestavy Domácí: Korpisalo (6. Merzlikins) – Werenski, S. Jones, Gavrikov, Del Zotto, Lehtonen, Kukan – Bjorkstrand, Texier, Laine – N. Foligno (C), Domi, Robinson – Atkinson (A), Roslovic, Grigorenko – Foudy, Dalpe, Matteau (A). Hosté: Vasilevskij (McElhinney) – C. Foote, Hedman (A), Černák, McDonagh, Sergačjov (A), Thomas – T. Johnson, B. Point, Palát – Stamkos (C), Cirelli, Killorn – Coleman, Gourde, Goodrow – M. Joseph, Colton, Maroon. Rozhodčí G. Dwyer (CAN) – I. Walsh (USA) Stadion Nationwide Arena, Columbus

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:53. Olofsson, 31:56. Tage Thompson, 38:21. Skinner Hosté: 02:06. Zacha, 03:46. Zacha, 16:04. J. Hughes, 48:45. J. Boqvist, 58:17. Šarangovič, 59:28. Kuokkanen Sestavy Domácí: Ullmark (Tokarski) – Ristolainen (A), Bryson, Jokiharju, Dahlin, C. Miller, Montour, Irwin – Okposo (A), S. Reinhart (A), Olofsson – Tage Thompson, Mittelstadt, Asplund – Fogarty, Eakin, Rieder – Sheahan, Skinner. Hosté: Dell (Blackwood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, D. Kulikov, Vatanen, R. Murray, Butcher (A) – Wood (A), J. Boqvist, Bratt – N. Merkley, Zacha, A. Johnsson – Šarangovič, J. Hughes, Kuokkanen – Tyce Thompson, M. McLeod, M. Malcev. Rozhodčí Charron, Anderson – Flemington, Tobias Stadion KeyBank Center, Buffalo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:10. B. Nelson, 07:13. Eberle, . B. Nelson Hosté: 13:53. Aube-Kubel, 23:22. Voráček Sestavy Domácí: I. Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Mayfield, Leddy, Dobson, A. Greene – Eberle, Barzal, Komarov – Josh Bailey (A), B. Nelson (A), Beauvillier – Palmieri, Zajac, Pageau – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Hosté: Hart (Elliott) – Braun, Provorov (A), Hägg, Sanheim, Gostisbehere, Morin – Lindblom, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Farabee, K. Hayes, Laughton – Voráček, Giroux (C), Konecny – Aube-Kubel, Patrick, M. Raffl. Rozhodčí Morton, L’Ecuyer – Daisy, Suchánek Stadion Barclays Center, New York Návštěva 1400 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:40. Danault, 35:14. Byron Hosté: 00:18. Morrissey, 08:03. Lewis, 13:07. Ehlers, 59:22. Copp Sestavy Domácí: Allen (Primeau) – Edmundson, S. Weber, Kulak, Petry, A. Romanov, Mete – Tatar, Danault, Kotkaniemi – Drouin, E. Staal, Toffoli – Perry, Suzuki, J. Anderson – Byron, Evans, Lehkonen. Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, Poolman, Forbort, Pionk, Stanley, DeMelo – Connor, Scheifele, Ehlers – Stastny, Dubois, Copp – Perreault, Lowry, Appleton – Harkins, N. Thompson, Lewis. Rozhodčí Furlatt, Meier – Shewchyk, Cormier Stadion Bell Centre, Montreal

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:03. Co. Brown Hosté: 31:00. Yamamoto, 52:58. D. Shore, 59:50. Puljujärvi Sestavy Domácí: A. Forsberg (M. Högberg) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Reilly, Gudbranson, Brännström – N. Paul (A), Norris, B. Tkachuk (A) – Batherson, Amadio, Stützle – Co. Brown, C. Bishop, Tierney – Dadonov, Anisimov, Formenton. Hosté: M. Smith (Koskinen) – Barrie, Nurse, A. Larsson (A), K. Russell, Bear, Jones – Puljujärvi, McDavid (C), Draisaitl – Yamamoto, Haas, Kahun – Kassian, Turris, Chiasson – D. Shore, Khaira, J. Archibald. Rozhodčí Skilliter, Pollock – Nansen, Barton Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:48. Helm Hosté: 22:28. Arvidsson, 26:36. Haula, 36:09. Cousins, 47:05. Mikael Granlund, 50:00. Arvidsson, 51:06. Arvidsson, 55:55. Trenin Sestavy Domácí: J. Bernier (Greiss) – Hronek, DeKeyser, Stecher, M. Staal (C), Djoos, Merrill – Zadina, D. Larkin, Svečnikov – Mantha, Rasmussen, Filppula – Gagner (A), Naměstnikov, Smith – Erne, Glendening (A), Helm. Hosté: Saros (Rinne) – Benning, Josi (C), Ekholm, Davies, Harpur, Lewington (A) – Arvidsson, Johansen, Tolvanen – Kunin, Mikael Granlund, Järnkrok – Grimaldi, Haula, Cousins – Olivier, Sissons, Trenin. Rozhodčí Luxmore, Pochmara – Racicot, Baker Stadion Little Caesars Arena, Detroit

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:05. D. Kubalík Hosté: 09:19. Hintz, 21:13. Robertson, 34:02. Heiskanen, 35:47. Comeau, 40:55. Comeau Sestavy Domácí: Lankinen (M. Subban) – C. Murphy, Zadorov, Boqvist, Keith (A), Kalynuk, de Haan – P. Kane (A), Dach, DeBrincat (A) – D. Strome, Suter, Janmark – Hinostroza, Kurashev, D. Kubalík – Carpenter, Kämpf, Hagel. Hosté: Chudobin (Oettinger) – Lindell (A), J. Klingberg, Heiskanen, Oleksiak, Pysyk, Sekera – Pavelski, Hintz, Robertson – Gurjanov, Ja. Benn (C), Kero – Comeau (A), Faksa, Cogliano – L'Esperance, Dellandrea, Gardner. Rozhodčí Stadion United Center, Chicago