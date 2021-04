Rittich ani napotřetí s Torontem nevyhrál. Pastrňák či Nečas nahrávali

Brandon Sutter překonal Davida Ritticha ve druhé třetině, pak přidal ještě gól do prázdné branky • ČTK / AP / DARRYL DYCK

Hokejový útočník David Pastrňák asistoval u rozdílové branky Bostonu při výhře 2:0 v Buffalu a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. David Rittich si ani ve třetím startu od výměny z Calgary do Toronta nepřipsal vítězství. Český gólman inkasoval pětkrát z 28 střel a s Maple Leafs podlehl ve Vancouveru 3:6.

V úterním programu NHL si kromě Pastrňáka připsalo přihrávku ještě pět českých hráčů. Ondřej Palát připravil jediný gól Tampy Bay, která doma podlehla Carolině 1:4. Za hosty jednou asistoval Martin Nečas. Jakub Vrána a Filip Hronek zaznamenali po jedné přihrávce při prohře Detroitu 2:5 v Dallasu. Radko Gudas založil akci, po které Florida zpečetila vítězství 5:1 nad Columbusem.

Pastrňák se zapsal do statistik v deváté minutě, když si po jeho střele z předbrankového prostoru našel odražený puk Brad Marchand a bekhendem zavěsil. Na začátku druhé třetiny zvýšil ránou od modré čáry Connor Clifton. David Krejčí, jenž v předchozích čtyřech zápasech bodoval (3+2), vyšel naprázdno. Jakub Zbořil se vrátil po nemoci do obranných řad Bostonu.

První hvězdou zápasu se v Buffalu stal Tuukka Rask, který kryl 32 střel a připsal si první nulu v sezoně. „Cítím se dobře a nic mě při chytání neomezuje,“ uvedl Rask, při jehož absenci dostal v NHL šanci i Daniel Vladař.

Brankářská jednička po návratu odchytala tři zápasy, všechny skončily výhrou. V Buffalu okradl o gól Dylana Cozense, který střílel z dorážky do prázdné branky, ale Rask se natáhl a puk chytil lapačkou. „Je to svým způsobem zoufalost. V dané chvíli nemáte čas, abyste se přesunul. Můžete se po puku jen natáhnout a doufáte, že vás trefí. Tentokrát to vyšlo,“ vysvětlil.

Boston vyhrál popáté v řadě a upevnil si poslední postupové místo do play off. Už má náskok šesti bodů před nejbližším pronásledovatelem New York Rangers, který v úterý prohrál s Islanders vysoko 1:6. Výhru v derby řídili Anthony Beauvillier (1+3) a Josh Bailey (2+1). V obraně Rangers chyběl Libor Hájek.

Rittich, který v předchozích dvou utkáních pustil čtyři góly z 45 střel, vedl s Torontem ve Vancouveru ještě ve 47. minutě 3:2. Poté ale vyrovnal Nils Höglander a nerozhodný stav zlomil dvěma góly Tanner Pearson, který při trefě na 5:3 překvapil českého gólmana střelou po ledě z poměrně velkého úhlu.

„Beru za prohru plnou zodpovědnost,“ řekl Rittich, který neměl čisté svědomí ani u gólu na 3:3. Střela z vrcholu levého kruhu, kterou dobře viděl, mu propadla pod vyrážečkou. „Spoluhráči odvedli skvělou práci. Dali tři góly, ale nepodržel jsem je. Vůbec nevím, co se to ve třetí třetině stalo. Musím to zjistit a zlepšit se,“ dodal. Další dvě branky dostal z dorážek, jednu po teči a poslední padla při power play.

Vancouver vyhrál i druhý zápas po 18 dní dlouhé koronavirové pauze. Kromě Pearsona vstřelil dvě branky i Brandon Sutter. Obránce Quinn Hughes si připsal tři body (1+2) a Braden Holtby zlikvidoval 37 střel.

Carolina si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 28. až 37. minuty, kdy odskočila na 3:0. Pod úvodní branku se podepsal Nečas. Hlavní podíl na gólu má ale Vincent Trocheck, jenž převzal v obranném pásmu puk od českého hráče, pronikl do útočné třetiny a předložil kotouč mezi kruhy skórujícímu Niederreiterovi. Tampa Bay snížila i díky Palátovi, jehož přihrávku od levého mantinelu usměrnil do branky Brayden Point. Hosté zpečetili výhru gólem při power play.

Dallas vedl už ve 24. minutě 4:0. Detroit zdramatizoval zápas po dvou akcích s českou stopou. Vrána, který chyběl minulý zápas kvůli nemoci, vybojoval na obranné čáře puk, vyrazil po levé straně dopředu a v přečíslení dva na jednoho přihrál ideálně Valtteri Filppulovi. Při druhé gólové akci posunul Hronek kotouč do levého kruhu Dylanu Larkinovi, který v 57. minutě snížil. Stars si pojistili výhru při hře Detroitu bez brankáře.

Gudas přihrávkou z obranného pásma našel na útočné modré čáře Anthonyho Duclaira, po jehož akci zvýšil Jonathan Huberdeau ve 37. minutě na konečných 5:1. Vítěznou premiéru si v NHL odbyl gólman Spencer Knight, kryl 33 střel. Je prvním brankářem, který se narodil v roce 2000 a později, který do soutěže zasáhl. Dvěma góly ho podpořil Sam Bennett a jeho lajna s Duclairem a Huberdeauem nasbírala v zápasem osm bodů.

Hokejisté New Jersey, jimž stále chybí zraněný Pavel Zacha, dokázali, že ani stav 0:6 po dvou třetinách nemusí být nedostižný. Devils v Pittsburghu v posledním dějství zabrali a nakonec prohráli jen o gól 6:7. Kontaktní branku dali v čase 59:19. V sestavě Penguins chyběl Radim Zohorna.

Úterní výsledky NHL:

Buffalo - Boston 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 9. Marchand (Pastrňák), 24. Clifton. Střely na branku: 32:41. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Marchand, 3. Pastrňák (všichni Boston).

NY Islanders - NY Rangers 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky: 18. a 51. Josh Bailey, 22. B. Nelson, 26. Beauvillier, 48. Pageau, 52. Eberle - 32. Rooney. Střely na branku: 28:26. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Josh Bailey, 3. Pageau (všichni NY Islanders).

Tampa Bay - Carolina 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 38. B. Point (Palát) - 28. Niederreiter (Nečas), 29. J. Staal, 37. Lorentz, 60. Martinook. Střely na branku: 27:36. Diváci: 3800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. J. Staal (oba Carolina), 3. B. Point (Tampa Bay).

Florida - Columbus 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Branky: 8. a 28. S. Bennett, 7. Barkov, 36. Lomberg, 37. Huberdeau (Gudas) - 17. Roslovic. Střely na branku: 33:34. Diváci: 4132 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. S. Bennett, 3. Huberdeau (všichni Florida).

Pittsburgh - New Jersey 7:6 (4:0, 2:0, 1:6)

Branky: 4. Matheson, 9. Rust, 9. Dumoulin, 18. Carter, 22. Blügers, 36. Rodrigues, 52. Crosby - 41. Hischier, 46. Šarangovič, 49. Bastian, 53. J. Hughes, 54. N. Foote, 60. A. Johnsson. Střely na branku: 32:30. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rodrigues (oba Pittsburgh), 3. Šarangovič (New Jersey).

Dallas - Detroit 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky: 3. Kero, 6. Robertson, 15. Pavelski, 24. Oleksiak, 60. Comeau - 25. Filppula (Vrána), 57. D. Larkin (Hronek). Střely na branku: 24:26. Diváci: 5148 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Robertson, 2. Dickinson, 3. Jamie Benn (všichni Dallas).

Vancouver - Toronto 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)

Branky: 50. a 54. Pearson, 26. a 60. Sutter, 31. Q. Hughes, 47. Höglander - 17. a 38. Tavares, 44. Brooks. Střely na branku: 29:40. David Rittich odchytal za Toronto 55 minut a 20 sekund, inkasoval pět gólů z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 82,1 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Pearson (oba Vancouver), 3. W. Nylander (Toronto).

Los Angeles - Anaheim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 6. Grundström, 29. Kopitar, 31. Athanasiou, 51. Lizotte - 55. Fowler. Střely na branku: 22:25. Diváci: 1431 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lizotte, 2. Athanasiou, 3. Doughty (všichni Los Angeles).