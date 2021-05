„Na světě jsou horší problémy, nikdo o tom už zítra mluvit nebude,“ řekl kouč fotbalistů Chelsea Tuchel poté, co Timo Werner (25) spálil tutovku v semifinále Ligy mistrů na Realu (1:1). Mýlil se. Němec je pro s mích, choť spoluhráče z něj udělala červa!

Běžela 10. minuta a posila z Lipska za 1,5 miliardy korun dostala přihrávku od Pulisice na malé vápno, kde byla sama. Všichni už viděli míč v síti, jenže Timo trefil jen brankáře Courtoise!

A zatímco si skrýval hlavu v dlaních, na sítích mu začala nakládat Isabelle de Silva, manželka stopera »Blues« Thiaga Silvy (36)! Nechce dát gól „V každém týmu, kam přijdeme, je útočník, co nedává góly. Tenhle Werner, nebo jak se jmenuje? VERME,“ zuřila Brazilka na Instagramu.

No, a právě ono nenápadné slůvko »verme« znamená v portugalštině červ! No… Nebylo to poprvé, co odchovanec Stuttgartu působil na hřišti jako impotent, od příchodu do Londýna dal ve 45 zápasech jen 11 gólů. V minulé sezoně jich měl přitom ve stejné fázi na kontě už 34.