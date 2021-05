Na ledě to mezi čtyřnásobnými mistry světa Gabriellou Papadakisovou (25) a Guillaumem Cizeronem (26) jiskřilo, že by jeden nepoznal, že mužská složka sehrané taneční dvojice je homosexuál. Rodák Montbirsonu ožehavé téma rozebírá ve své knize »Moje nejkrásnější vítězství«, jež právě vychází.

„Jsem smířený s tím, kdo jsem,“ popisuje krasobruslař ve své spisovatelské prvotině, v níž barvitě vypráví, jak mu láska ke stejnému pohlaví ničila život. Jako dítě si prý místo balonu a autíček hrál s panenkami Barbie. Považoval se za nemocného. Uzdravit se chtěl třeba tím, že hlavou bouchal o zeď. Tak moc trpěl.

Doteď má živě před očima scénu z mládí, kdy se v televizi políbili dva muži a jeho tatínek znechuceně vyhrkl: „Hnus.“ Rodině ale nemá nic za zlé. To spíš na společnosti jako takové. „Na to, jak přemýšlíme, na předsudky. To je hanba, poněvadž jsem se kvůli tomu naučil sám sebe nenávidět,“ litoval občasný model.

A tak šel s pravdou ven. Chtěl by, aby se gayové ve sportovním prostředí brali jako normálka. Nejen v krasobruslení. „Pro homosexuální muže existují určité sporty, kde vládne poněkud toxické klima, které brání homosexuálům v tom, aby se cítili pohodlně. Aby byli sami sebou,“ mrzí ho.

O jaká odvětví jde? „Mám na mysli fotbal, hokej, ragby. Možná ragby o něco méně. Ale opravdu existují určité pánské sporty, kde je to velmi, velmi tabu,“ uzavřel.