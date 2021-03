Březina, závod po roce i shledání s otcem a sestrou: V rouškách i trénink

Jsou sourozenci, ale každý žije na jiném kontinentu. I proto se už rok neviděli. Eliška a Michal Březinovi se teď mohou alespoň na chvíli potkat při mistrovství světa v krasobruslení ve Stockholmu. Tam absolvuje bronzový muž z ME 2013 ve čtvrtek krátký program (od 11.30, PP ČT sport a Eurosport 1). Je to pro něj první závod po roce, naposledy závodil totiž loni na evropském šampionátu. V Kalifornii, kde žije a trénuje, se musel také vypořádat s rouškami i během tréninku.

Je to takové menší setkání české rodiny na švédské půdě. Zhruba rok se krasobruslaři Eliška a Michal Březinovi a táta Rudolf, trenér Elišky, neviděli. Důvodem je pandemie covid-19 a to, že Michal žije v Kalifornii, kde se mu loni v únoru narodila i dcera. Teď při MS ve Stockholmu mají příležitost se vidět. I když kvůli opatřením to také není žádná sláva.

„Lidé, kteří jsou v bublině, se mohou vídat v hotelu. Na stadion podle pravidel mají vstup povolen pouze lidé, kteří tam musí v tu chvíli být. Takže když nemám trénink nebo závod, do haly se nedostanu. V hotelu je sice psané, že se máme pohybovat jen tak, jak je to nutné, ale věřím, že se tam uvidíme,“ říkal ještě před odletem do Evropy Březina k možnosti užít si na MS rodinu.

Otec a sestra se osobně neseznámili ještě ani s jeho dcerkou Nayou Rose. „Nepotkali jsme se rok, naposledy na ME. Takže malou jsem ještě neviděla, protože se narodila v podstatě před rokem a tou dobou se to zavřelo. Nebyla tak možnost,“ vyprávěla Březinová.

„No neviděla… na televizi nebo přes telefon se vídají každý týden. Ale naživo ještě ne. Já už jsem vlastně přes rok nebyl doma. Nejen Eliška, ale ani rodiče a prarodiče, zkrátka nikdo z Česka malou ještě neviděl,“ doplnil Březina.

V létě by rád do Česka konečně přiletěl, záležet ale bude na okolnostech. „Zatím jsme to nevymysleli, protože když jsme se o tom bavili naposledy, bylo Česko pro turisty zavřené. Pro mě by to problém nebyl, ale pro ženu a malou asi ano. Ani malá totiž ještě nemá české občanství. Žádali jsme o to na podzim, posílali jsme to přes konzulát do Česka, ale bude ještě minimálně šest měsíců trvat, než ji zapíšou do matriky, jak mi řekli na konzulátu. Takže musíme nejdřív zjistit, jak to je, aby nás vůbec pustili a nedali do karantény,“ řekl momentálně nejlepší český krasobruslař.

Koronavirus mu zkomplikoval rodinný život, ten sportovní ale zase tolik ne. Jeho program byl prý v podstatě stejný jako jindy. Ráno odjezd do haly, tam odtrénoval děti a poté přišel na řadu jeho vlastní trénink. Jedna neobvyklá věc, a to i pro české sportovce, tady přeci jen je. Zatímco jeho sestra v Brně mohla před vstupem na led odložit roušku, v Kalifornii s ní musel absolvovat i trénink.

„Už s nimi jezdíme v podstatě rok. Bylo nám řečeno, že dokud budou v Kalifornii povinné ve vnitřních prostorech, budeme je mít. A nevypadá to zatím, že by to mělo skončit. Ale dá se na to zvyknout, člověk ji ani pořád nemá. Občas to třeba při skoku spadne, ani si to neuvědomím, že pak chvíli jedu bez ní, že ji mám pod bradou,“ popsal Březina.

Mohlo by to být, hlavně při skocích, i nebezpečné, naštěstí však v USA nejsou povinné respirátory jako v Česku, tudíž většina krasobruslařů tam používá nákrčníky. „Snažíme se je uchytit, aby nevyletěly nahoru přes obličej. Je pravda, že mně ani Nathanovi (dvojnásobný mistr světa Chen, tréninkový parťák) se to nelíbí, občas si ji před skokem sami stáhneme, aby nám to náhodou někde nevyletělo a nedošlo ke zranění. Pak si ji zase natáhneme.“

Pravidla je opravdu třeba dodržovat, na stadion totiž chodí velmi často kontroly. „I když jsme sportovní hala, žádnou výjimku nemáme. Sundat si ji můžeme, až když sedneme sami do auta. Policajti nám stojí před halou každý druhý den a kontrolují to,“ dodal.

Jak je na tom před čtvrtečním krátkým programem, po roční závodní pauze? „To se uvidí. Udělal jsem, co jsem mohl. Odtrénovali jsme, co jsme potřebovali, a teď musím jen zajet, co jsem natrénoval.“