Vernerova manželka o životě v Česku: Málo úsměvů. Co jí chybí z Thajska?

Tammy Sutanová a Tomáš Verner se poprvé viděli už v roce 2006, kdy oba startovali na mistrovství světa v krasobruslení, které se konalo v kanadském Calgary. Ona byla reprezentantkou Thajska, on hájil české barvy. Znovu se potkali až za dlouhých dvanáct let, kdy se oba naplno věnovali trenérství. Pak už vše nabralo rychlé obrátky.

Tammy se přestěhovala do Prahy, kde s manželem pracují jako trenéři bruslařské akademie Tomáše Vernera. Loni v lednu požádal Tomáš svou přítelkyni o ruku a o týden později se snoubenci radovali z další šťastné noviny – Tammy budoucímu manželovi oznámila, že je těhotná.

I přes komplikace spojené s pandemií stihli loni v březnu nakonec také svatbu. V Borovanech je oddal otec Tomáše Vernera, který je tu radním a česko-thajská rodina se naplno usadila v Praze.

DOTAZNÍK

Jak dlouho žijete v České republice?

„Do České republiky jsem se za manželem přestěhovala zhruba před rokem a půl. Většinu života jsem ale žila v Kalifornii, kam se mí rodiče přistěhovali z Thajska, kde jsem také chvíli bydlela a pracovala tam jako trenérka.“

Viděla jste se od té doby, co žijete v Česku s rodiči?

„Minulý rok nám to vyšlo dvakrát. Rodiče přiletěli do České republiky v březnu na naši svatbu. Máma pak přijela zase v září, těsně před Tomíkovým narozením, a zůstala u nás 3 měsíce. Jelikož táta kvůli pracovním povinnostem na podzim přiletět nemohl, rozhodli jsme se, že v Kalifornii strávíme Vánoce a Nový rok, aby se konečně mohl vidět s vnoučetem. Tomík má české i americké občanství, takže cestování v tomhle ohledu nebyl problém. Pokud to okolnosti dovolí, máme v plánu vidět se zase letos v létě a na Vánoce."



Co vás na České republice nejvíce překvapilo?

„Asi úplně nejvíc, jak rychle jsem si tady dokázala zvyknout. Opravdu jsem si to tu zamilovala a cítím se tu už jako doma. Česko má úžasnou historii, krásnou architekturu i přírodu. V neposlední řadě musím ocenit ale třeba i efektivní veřejnou dopravu, která mi celý přechod velmi usnadnila.“

Co je podle vás lepší v České republice než v Thajsku?

„Opravdu si tady užívám procházky v centru. Jít se projít do města je pro nás s Tomíkem už každodenní rutina. Možná to může být pro někoho nepředstavitelné, ale vyjít si jen tak na procházku v Thajsku, a to zejména v Bangkoku, není pro maminku s kočárkem úplně ideální. Nejsou tam tak upravené chodníky, a navíc se lidé musí potýkat s opravdu velkým znečištěním.“

A co je naopak lepší v Thajsku?

„Miluji místní pouliční jídlo a také pláže. Úžasné jsou i rozdílné scenérie, které Thajsko nabízí. Když jste v Bangkoku, stačí sednout na letadlo a když poletíte hodinu severně, můžete být v thajských horách, Chiang Mai. Když naopak poletíte hodinu na jih, jste u pláží a ostrovů, jako je Phuket nebo Ko Samui. Nemůžu ale říct, že by byla Česká republika lepší nebo horší země než Thajsko, je to prostě úplně jiný životní styl.“

Chutná vám česká kuchyně?

„Moc! Mým asi nejoblíbenějším jídlem je překvapivě tradiční vánoční kapr a bramborový salát. Nikdy před tím bych neřekla, že zrovna tohle jídlo mi bude tak chutnat. A samozřejmě nesmím zapomenout na svíčkovou s knedlíkem, tu si taky vždycky dám moc ráda."

Jací jsou Češi?

„Připadne mi, že se málo usmívají a chvíli jim trvá, než vám začnou důvěřovat. Jakmile si k vám ale najdou cestu, dokážou být velmi srdeční. Thajci jsou naproti Čechům velmi přívětiví i k cizincům.“

Co vy a čeština?

„Česky jsem se snažila učit ještě v době než jsem se sem přestěhovala. Na začátku to bylo hodně těžké, ale jakmile začnete rozumět některým slovům a frázím, není to tak zlé. Jazyk se teď hodně učím i s Tomíkem, a to zpíváním a českými říkankami.“

Jaké místo v České republice se vám líbí nejvíce?

„Moc ráda trávím čas v Borovanech, kde žijí manželovi rodiče a kde jsme měli i svatbu. Je to opravdu krásné a klidné městečko na jihu republiky.“

Co říkáte na zimu v Česku? V Thajsku i Kalifornii, kde jste žila, bývají zimy o dost mírnější.

„Já českou zimu miluju! Mám ráda, když sněží, je čerstvý studený vzduch a když můžu provozovat zimní aktivity. Je úžasné žít na místě, kde jsou všechna čtyři roční období, protože každé má to své.“